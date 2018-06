Lassan kinő a földből a Lévay új sportcsarnoka

Ahogy arról már többször is beszámoltunk, uniós és állami pénzből, közel két és félmilliárd forintos uniós és állami forrásból építhet új sportközpontot a Lévay József Református Gimnázium és Diákotthon.

A beruházás a régi tornaterem bontásával kezdődött februárban, és – mint azt ­Ábrám Tibortól, a gimnázium igazgatójától megtudtuk – mostanra már készen van az uszodaszint gépháza is.

Lerakják az alapkövet

– Továbbra is minden a tervek szerint halad szerencsére, így örömmel jelenthetem ki: lassan-lassan kinő a földből az új, uszodát és tornacsarnokot is magába foglaló létesítmény. A gépházat követően a héten a tervek szerint elkészül az uszodaszint aljzata is, ahol június 22-én, az ünnepélyes évzárót követően a csarnok alapkövét is lerakjuk majd – részletezte az intézményvezető.

Az építkezést néhány hete már segíti egy toronydaru, június végére pedig összeszerelik annak társát is az iskola udvarán. Ábrám Tibor elmondta, bár tény, hogy az Avasalja műemléki környezetében nem mindennapi látvány az égbe szökő munkagép, annak jelenléte nem befolyásolja a terület mindennapjait.

– Sokan megállnak nézni a munkát, ami valóban látványosabb, mióta ezekkel a gépekkel is dolgozunk. A forgalmat viszont eddig csak nagyon rövid időre kellett lezárni miatta a Rákóczi utcán, azt is csak az összeszereléskor, amit biztonsági okokból az úttesten végeztek el. Személy szerint nagyon elégedett vagyok mind az eddigi munkák minőségével, mind pedig a kivitelező hozzáállásával. Rendszeresen tartanak kooperációt, a műszaki ellenőrök pedig nagyon komolyan veszik a munkájukat – mondta az igazgató, aki fontosnak tartotta kiemelni: a kivitelező minden beérkezett lakossági panaszra időben és kellő gondossággal válaszol.

Megtudtuk azt is, a kivitelezés a nyáron is intenzíven zajlik majd, augusztus végére ugyanis el kell készülnie az uszodaszintnek, ahol egy úgynevezett fogadócsatornában fog futni az iskola ­területén áthaladó távhővezeték.

– TÁ –

