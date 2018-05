Lassan elérik az X-et Ózdon

A kezdeti lendület egyáltalán nem hagyott alább. Annak idején a törzsgyár területén kialakított Rombauer-színpadon tartották meg a nyár eleji Jazzparádét, később a kultikus, rozsdás építményt életveszélyessé nyilvánították, ezért a szervezőnek új helyszín után kellett nézni.

Volt olyan esztendő, amikor a Városi Sportcsarnok adott otthont az eseménynek, az elmúlt években viszont ismét új otthonra lelt a program. A Digitális Erőmű és a Nemzeti Filmtörténeti Élménypark közötti füves területen várják idén is a vendégeket.

Ötvözni fogjuk a jazz- és a populárisabb rockzenét.­” Dancsok Tamás

Utcazenészek

– A szervezés már gőzerővel zajlik – szögezte le előre Dancsok Tamás, a IX. Ózd Rock és Jazzparádé szervezője. – Varga Tibor rendezőtársammal úgy döntöttük, hogy ötvözni fogjuk a jazz- és a populárisabb rockzenét. A korábban bevált műsorelemek közül a sikereseket igyekszünk idén is továbbvinni. Június 8-án, pénteken a lakosság utcazenészekkel találkozhat a város több pontján, akik több órán keresztül muzsikálnak majd. Déltől nagyjából négy óráig tart a muzsikálás, ez­után pedig mindenkit a Hotel Ózd teraszára várunk, ahol Göbölös Kriszta és csapata, a KrisztaLaVista ad koncertet. Rögtön ezután kezdődik a fő helyszínünkön a pénteki nap fénypontja The real ­­­Queen címmel. Wolf Kati, Kocsis Tibi és Csordás Levente, valamint két további vendég tolmácsolásában hallhatnak a vendégek Queen-dalokat feldolgozva. A napot Maczó József gitárestje, valamint a MaNDA-ban Farkas Béla és Lisztes Jenő estje zárja.

Szóljon a rock

Június 9-én pedig a rock dübörög majd Ózdon, a régi vasgyár falai között. A délutáni program nyitányaként a Viharmadarak lépnek fel, majd a helyi Delta és Remorse koncertezik. Este nyolctól a Jankai Béla és az ex Zizi Labor-os Janicsák István szórakoztatja a publikumot. A B52 fellépése után, este tíztől pedig a Hooli­gans-nagykoncerttel zárul az esemény.

– Csipa és a huligánok két éve is fergeteges bulit csaptak, ezért gondoltuk, hogy ismét meghívjuk a Hooli­ganst – folytatta Dancsok Tamás. – Biztos vagyok benne, hogy ismét fergeteges lesz a hangulat. A Rock és Jazzparádéval kapcsolatban ki kell emelnem, hogy most már negyedik éve támogatja a rendezvényünket az Emberi Erőforrások Minisztériuma. Ezért nagyon hálásak vagyunk, hiszen ennek köszönhetően hívhatunk a városba évről évre neves előadókat. Olyan zenészeket és bandákat, akik a saját műfajukban az ország elitjéhez tartoznak. Azon dolgozunk, hogy folyamatosan fejlesszük ezt a hétvégét, az ózdiaknak és a környéken élőknek minőségi szórakozási lehetőséget biztosítsunk. Ehhez mérten állítottuk be a jegyárakat is, olyan szintre helyeztük, ami a helyiek számára is megfizethető. Bízom benne, hogy a két nap alatt több ezren látogatnak majd ki a zenei kavalkádunkra. A program szerintem önmagáért beszél, mindenkit szeretettel várunk.

