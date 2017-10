Lassan befejeződik a felújítás Aszalón

Erről is beszélt az Észak-Magyarországnak dr. Mészáros István, Aszaló polgármestere. – Nem volt másképp idén sem: jó időben, jó hangulatban és zavarmentesen ment rendezvényünk, amelyet megtisztelt jelenlétével Koncz Ferenc, Szerencs polgármestere is.

Mindezek mellett a településvezető beszélt arról is, hogy a mindenszentek és halottak napja közeledtével hangsúlyt fektettek arra is, hogy a nyári virágokat lecseréljék, így új színekbe öltözött a település. A temetővel kapcsolatban kiderült az is, hogy megkezdték a szegélykőgyártást Aszalón, amely termékeket a temetőben hasznosítanak majd térkőburkolatként.

– A temető közepén található út két oldalára pedig kandelábervilágítást helyezünk majd el – tette hozzá dr. Mészáros István.

Mint arról már korábban beszámoltunk, a nyáron elkezdődött az aszalói önkormányzati konyha korszerű felújítása. A munkálatok jelenlegi állapotáról Aszaló polgármestere a következőt mondta:

A tájház és a kultúrház

– 40 millió forint összköltséggel zajlik a konyhafelújításunk – mutatta dr. Mészáros István. – A kivitelező már a burkolási munkálatoknál tart, egy hónapon belül befejeződik a felújítás. Az ellátást külső szolgáltatóval biztosítjuk.

Ugyanakkor elhangzott: több mint 20 millió forint értékű nyertes pályázattal rendelkezik Aszaló fűtéskorszerűsítésre, amivel a település tájházát és a kultúrházát újítják fel. Ennek kapcsán új tüzelőberendezéseket fognak beszerezni és az épületekre napelemek kerülnek majd felhelyezésre.

