Ez volt sorrendben az ötödik hazaváró, a településről elszármazott emberek nagy számban fogadták el a meghívást. Helyi civil szervezetek egész nap sütötték a laskát, a kórus, a néptánccsoport, valamint az amatőr színjátszók is felléptek a szabadtéri színpadon. Az eseményen Arló testvér települései is képviseltették magukat: a felvidéki Beretke és a székelyföldi Korond delegációja is részt vett a Laskafesztiválon.

