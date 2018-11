Lakótársaikra emlékeztek Miskolcon

Halottak napi megemlékezést tartott október 31-én a Gálffy Ignác utca 28–34. utcai társasházak lakóközössége. Lajka Józsefné, az esemény ötletgazdája az Északnak elmondta, először tíz éve szervezték meg a kegyeleti programot, melyen azokra a lakótársaikra emlékeznek, akik már nem lehetnek velük.

– A tömb négy lépcsőháza csatlakozik már évek óta a programhoz, és mostanra sajnos negyvennél is több elhunytra emlékezünk ilyenkor, olyanokra is, akik már korábban elköltöztek, de lakóközösségünk tudomására jutott haláluk. Sőt a családjaikat is értesítjük az alkalomról. Sokan jönnek el ide évről évre, hogy velünk is emlékezzenek szeretteikre – mondta.

A program kezdetén, a közösség hagyományainak megfelelően, egy helyi lakos adott elő egy verset, majd ezt követően felolvasta az elhunytak neveit és korábbi lakcímeit, végül mindenki emlékére gyújtottak egy-egy mécsest. A lakók elmondták, bíznak benne, hogy a program a későbbiekben a város más részein is meghonosodhat. Az idei eseményt a Kapu­zörgető kezdeményezés jóvoltából Kovács Brúnó gitár­játéka színesítette.

TÁ

