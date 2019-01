Lakóhajók vonzhatnak turistákat a Bodrogra

A nyaralóhajózási programban húsz hajót vásárolt a Mahart Zrt. nyílt tárgyalásos közbeszerzési eljárásban a francia Nicols cégtől – jelentette be Révész Máriusz, aktív Magyarországért felelős kormánybiztos. A húsz lakóhajó beszerzésére 1,6 milliárd forint állt rendelkezésre, ezzel szemben a Mahart 1,51 milliárd forintért tudta megvásárolni a hajókat a listaárban szereplő ajánlatnál korszerűbb felszereléssel. Az első tíz hajó 2019-ben, a következő tíz 2020-ban érkezik Magyarországra.

A hajóbeszerzés mellett a Mahart tendert írt ki a hajózáshoz szükséges kikötői infrastruktúra kiépítésére is. Várhatóan próbaüzemben 2019 nyarán már igénybe lehet venni a nyaralóhajókat a Felső-Tisza és a Bodrog környékén. A kormány összesen 8,6 milliárdot szán a programra.

A múlt év végén 4 milliárd forintot csoportosított át a kormány a „Magyarországi nyaralóhajózás alapjainak és hátterének megteremtésével kapcsolatos program” megvalósításának folytatására, így a kezdeti 4,6 milliárd forintos elkülönítéssel együtt már 8,6 milliárdot szán a kormány a 2017 végén bejelentett programra, amelynek az állami tulajdonú Mahart Zrt. a felelőse.

A programban nem csupán a nyaralóhajók beszerzése történik meg, hanem az ehhez kapcsolódó infrastrukturális fejlesztések is, azaz Tokajtól a Bodrogon több olyan kikötő is létesül, amely alkalmas ezeknek a hajóknak a fogadására.

A zempléni önkormányzatoknak a tervezéssel és a kivitelezéssel nincs feladatuk, de az egyeztetések során aktív részvételt vállaltak.

Nagy harc lesz

Most arra voltunk kíváncsiak, milyen hozadékai lehetnek az újfajta turizmus megjelenésének.

– Miután Tokajban is lesz egy kikötő, valószínűsíthető, hogy az eddiginél is nagyobb turistaforgalomra lehet majd számítani, hiszen Tokaj hírneve remélhetőleg becsábítja a kikötőből az ide érkezőket – mondja Posta György, Tokaj polgármestere. – Ahhoz már régen hozzászoktunk, hogy a turistaszezonban jelentősen megnő Tokaj forgalma. A nyaralóhajózókra külön nem készül a város, hiszen az idegenforgalmi szolgáltatók minden évben felkészülten várják a tavasztól ősz végéig tartó szezont. Azt gondolom, hogy a város nevezetességei, gyönyörű belvárosa, a borospincék, az egyedülálló Világörökségi Bormúzeum, a Fesztiválkatlan és az egymást érő kulturális programok – a Crescendo Fesztivál, a Zemplén Fesztivál –, a gyönyörű táj, ami körbevesz minket, mind-mind arra csábítják majd a turistákat, hogy több időt töltsenek városunkban. Biztos nagy harc lesz a települések között, hogy magukhoz édesgessék a nyaralóhajókkal érkező turistákat is, de ez olyan harc lesz, amelynek csak győztesei lehetnek.

A patakiak örülnek

– Sárospatak minden évben jelentős turistaforgalmat bonyolít le, így annak csak örülünk, hogy a megépítendő kikötővel még több látogatót köszönthetünk majd a Bodrog-parti Athénben – mondja Aros János, Sárospatak polgármestere. – A sárospataki kikötő a Bodrog bal partján fog megépülni a Bodrog-híd közelében egy vizesblokkal együtt. Úgy tudom, emellett egy vízi rendőrségi bázis is épül majd a kikötő mellett. Próbáltuk meggyőzni a MAHART vezetőit, hogy szerencsésebb lenne, ha ez a kikötő a Rákóczi-vár alatt, a Bodrog jobb partján épülne meg, ami egy nagyobb egységet alkothatna két másik turisztikai célú beruházásunkkal – egy öt települést érintő kishajók befogadására alkalmas kikötők létesítése, valamint a Vízi kapu alatti Bodrog-parti sétánnyal – együtt. Ez végül amiatt nem jöhetett létre, mert nem tudtuk a Bodrog jobb partjáról eltávolíttatni a tulajdonosokkal a sarkantyúkat. A nyaralóhajókkal érkezők azonban egy pár perces sétával így is el tudják majd érni a belvárost.

Sátoraljaújhely is bekerült a kiválasztott települések közé, amely fogadja majd a vízi úton érkező turistákat.

A Bodrog és a Ronyva összefolyásánál létesül majd a kikötő – tudtuk meg Szamosvölgyi Pétertől, Sátoraljaújhely polgármesterétől. Az elképzelések szerint a város határától kiépített gátrendszer tetején húzódó kerékpárúton lesz majd megközelíthető a város, amelynek a vezetése szintén azzal számol, hogy az évek óta egyre növekvő turizmus még tovább élénkül majd.

ÉM-BG

Ilyenek a nyaralóhajók

A nyaralóhajók 4-14 személyes, maximum 10 kilométer/óra sebességre képes, szálláshelyként is szolgáló járművek. A hajók jogosítvány nélkül lesznek bérelhetők, a tervek szerint 2019 nyarától indulhat meg a forgalom. Első körben 20 hajóval számolt Révész Máriusz aktív Magyarországért felelős kormánybiztos, ám a kiépülő turisztikai attrakciók függvényében a jövőben akár 150-200 hajó is járhatja a Felső-Tiszát.

