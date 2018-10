Lakodalmas nap és vőfélytalálkozó Arnóton

A rendezvény október 13-án, szombaton délután 1 órától lesz a település általános iskolájának tornatermében és aulájában.

– A Kárpát-medence minden szegletéből, Délvidékről, Erdélyből, Felvidékről, Kárpátaljáról és az anyaországból is érkeznek vőfélyek a rendezvényre, összesen 34-en – mondta lapunknak Üveges István, Arnót polgármestere. Megtudtuk tőle, hogy a találkozó emlékére a rendezvény során emlékfát ültetnek Arnóton. Vőfélyversenyen is szurkolhat a közönség, a zsűri tagjai Tóth Arnold, a Herman Ottó Múzeum igazgatója (ő maga is otthon van a témában, hiszen Vőfélykönyvek és vőfélyversek a 19. században címmel jelent meg könyve) és a Fölszállott a páva tehetségkutató műsorból ismert Agócs Gergely lesznek.

Lakodalmi bál

– Izgalmas programok várják még az érdeklődőket. Az észak-magyarországi vőfélyek gálaműsora során például egy mai vidéki lagzi hagyományos elemeit ismerheti meg a közönség – mondta a polgármester. Megtudjuk még, hogy az estet – Török Dezső, a megyei közgyűlés elnöke fővédnökségével – lakodalmi bál zárja.

A délután során a megyei értéktárba felvett csernelyi krumplitöltelékes derelyét kóstolhatják meg a vendégek.

