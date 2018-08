Lakodalmas kalácsot kap ajándékba Arnóton az ifjú pár

Megyei értékdíjat kapott júniusban, a mezőkövesdi megyenapon a borsodi lakodalmi fonott kalács, mint Arnótról felvett nemzeti ­érték, tudtuk meg dr. Üveges Istvántól, a település polgármesterétől. Hangsúlyozta, a település a lakodalmi kultúra otthonává vált az elmúlt időszakban, számtalan, a lakodalomhoz köthető rendezvényt szerveznek, mint legutóbb a megyei májuskosár-kiállítást a tavasz végén. Októberben is fontos szerepet kapnak majd az esküvőhöz kötődő nép­szokások a településen, hiszen megszervezik a lakodalmas napot, amelynek újdonsága a megyénkben élő általános- és középiskolások részére meghirdetett vőfélyverseny lesz. De sorolhatnánk a többi rendezvényt is, a vőfélytalálkozókat, a házasság hete programokat a településen.

Hivatásos vőfély

– Én magam is hivatásos vőfély voltam, több száz esküvőn vettem részt az ország minden szegletében – mondja a polgármester magyarázván, miért is próbálták a lakodalmat az arnóti, turistavonzó események központjába tenni.

A lakodalmi fonott kalács már régóta része az esküvői kultúrának régiónkban. Dr. Üveges István megjegyzi, ő maga utána is nézett a néprajzi lexikonban, ahol megtudhatta, 32-féle változata létezik ezen a vidéken.

– Ide tartoznak a perecfélék is, egészen a nálunk divatos, háromfonatú kalácsokig – mondja dr. Üveges István. A megyei értéktárba egyébként 2016-ban került be a borsodi lakodalmas kalács, rá egy évre a borsodi májuskosár, 2017-ben pedig a gyurgyalag madár is az arnótiak kezdeményezésére lett megyei érték. A lakodalmas kalács mostani, júniusi díja már a korábbi elismerés megkoronázása.

Mézzel, cukorral

– Az eredeti lakodalmas kalács receptjét egy 84 éves, arnóti hölgytől tanultuk meg, ő magyarázta el a fiatalabbaknak az elkészítése csínját-bínját.

Az eredeti kalácsot egyébként mézzel-cukorral ízesítették, ma már számtalan változata van: levendulás, lekváros, káposztás, diós.

– Arnótón minden házasságkötő pár egy-egy szép, szív alakú lakodalmi fonott kalácsot kap az önkormányzat ajándékaként – árulta el a polgármester.

ÉM-HM

A kalácshoz kötődő népszokások

A lakodalmas kalácshoz többféle népszokás kötődött a korabeli borsodi lakodalmakban.

– A csigacsináló asszonyoknak ajándékba küldték, megköszönve a munkájukat

– Pénteken az ajándékot vivők kalácsot, apró süteményt kaptak vissza ajándékba

– A keresztanya fonott kaláccsal (is) haladt a násznép előtt az utcán

– Azokat, akik elmentek megnézni az esküvőt, fonott kaláccsal kínálták a templom előtt

– A pap, az anyakönyvvezető pipiskés, díszített fonott kalácsot kapott ajándékba

– A vacsora és a menyecsketánc között ezzel kínálták a vendégeket

– A lagzi utáni hajnalon a családok ajándékként fonott kalácsot, süteményt kaptak

Elterjedését a XX. század első felében a torta kezdte kiszorítani.

