TFC Tiszaújváros – Füzesgyarmati SK 2-0 (0-0)

Tiszaújváros, 200 néző. V.: Szigetvári.

Termálfürdő Tiszaújváros: Tóth Cs. – Nagy P., Fodor, Márton, Pap (Nagy D.), Hussein, Orosz, Illés, Kapacina (Turcsik), Balogh, Lipusz (Lukács). Edző: Gerliczki Máté.

Füzesgyarmat: Kőrösi – Raducu, Bácsi (Kiss), Styecz, Sipos, Lukács, Bakk (Bajnok), Popescu, Toca, Urbán, Vincze (Miklya). Edző: Boros Tibor.

G.: Lipusz, Illés. Jók: Lipusz, Illés, Nagy P., Hussein, ill. senki.

Gerliczki Máté: – Nem volt egy jó meccs és most még olyan jól nem is játszottunk, de ilyen a futball, hogy oly sokszor nem tudtunk nyerni hazai pályán amikor nagyon jól teljesítettünk, most meg igen. Azért azt tegyük hozzá, hogy még így is jobbak voltunk a nagyon kellemetlen stílusú vendégeknél.

Boros Tibor: – Számunkra mondhatni nagyon kellemetlen, hogy az igen visszafogottan játszó Tiszaújváros minimum ennyivel jobb volt a mai találkozón. Több elfogadhatatlan teljesítményünk is volt a pályán.

Balassagyarmati VSE – Cigánd SE 0-2 (0-0)

Balassagyarmat, 250 néző. V.: Jakab.

Balassagyarmat: Földi – Ficzere, Illés, Bonivárt, Magos, Bódis (Tihanyi), Erdei, Szita (Tóth P.), Szandai, Nagy O. (Kovács K.), Popovics. Edző: Kis Károly.

Cigánd SE: Sánta T. – Kovács G., Baksa (Horváth), Sánta K., Balla, Ötvös, Répási, Oláh (Molnár L.), Toma, Molnár T. (Németh), Timkó. Technikai vezető: Terjék Sándor.

G.: Oláh, Sánta K. Kiállítva: Ötvös (44.). Jók: Bonivárt, Popovics, Szandai, ill. az egész csapat.

Kis Károly: – A Cigánd jól kezdte a mérkőzést, de az első félidő második felére magunkra találtunk, sikerült helyzeteket kialakítanunk amelyeket nem sikerült gólra váltanunk. A második játékrészben emberelőnyünk ellenére nem voltak meg a lehetőségeink a tíz emberrel is szervezetten játszó vendégek ellen.

Terjék Sándor: – Le a a kalappal a fiúk előtt, a mai napon a játék minden elemében felülmúltuk ellenfelünket. Az első játékrészben végig irányítottunk, gólhelyzeteket alakítottunk ki ekkor csak a gól hiányzott a játékunkból. A második félidőben emberhátrányunk ellenére is sikerült kétszer eredményesnek lennünk, győzelmünk teljesen megérdemelt. Gratulálok a csapatnak és a teljes szakmai stábnak.

Salgótarjáni TC – Putnok FC 1-1 (0-1)

Salgótarján, 100 néző. V.: Kovács.

Salgótarján: Lékai – Gubacsi, Banjac, Kemerle (Híves), Bogáti (Zsivoczky-Pandel), Spitzmüller, Gábor, Kovács L., Oláh, Sulcz, Gál. Edző: Zoran Kuntic.

Putnok FC: Egyed – Nyisalovits, Tóth Sz., Szemere, Zimányi Á. (Madarász), Fehér, Balogh (Bocsi), Katona, Csicsvári, Zimányi A., Csirszki (Kovács). Edző: Koszta Péter.

G.: Híves, ill. Csirszki. Jók: Híves, Oláh, Gál, ill. Nyisalovits, Tóth Sz., Zimányi A., Fehér, Balogh, Csirszki.

Zoran Kuntic: – Tudtuk hogy nehéz mérkőzés lesz, nagyjából azt kaptuk vissza amire számítottunk. A döntetlen reális eredmény.

Koszta Péter: – Itt hagytunk két pontot, mert 1-0-ás vezetésünknél három meccslabdát elhibáztunk.

