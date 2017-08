Labdarúgó NB II – Hátrányból fordított a Barcika

Kazincbarcikai SC – Budafoki MTE 2-1 (0-1)

Tiszaújváros, 350 néző. V.: Veizer.

Kazincbarcikai SC: Somodi – Tóth Sz., Palmes, Heil, Süttő – Takács P., Hegedűs – Constantinescu (Kristófi, 61.), Engel (Bene, 68.), Kanalos (Micsinai, 78.) – Boros. Vezetőedző: Vitelki Zoltán.

Budafoki MTE: Szabó B. – Harsányi, Vaszicsku, Csizmadia, Kirják – Ihrig-Farkas (Margitics, 63.), Vass M., Nagy T., Kovács D. – Veszelinov (Illés, 83.), Pölöskei (Vankó, 76.). Vezetőedző: Prukner László.

Jók: az egész csapat, ill. senki.

Vitelki Zoltán: – Elsősorban szeretnék gratulálni a játékosoknak, azt gondolom, hogy Barcika városának nagyon jó csapata van és ez nem edzőkérdés. Olyan játékosokat sikerült kiválasztani, akik hétről hétre megmutatják, hogy igenis jó játékosok alkotják a csapatot. Kimondhatjuk, hogy tényező ez a csapat a másodosztályban, mindenki ellen győzelmi eséllyel lépünk pályára. A játékosok sokat tettek azért, hogy ne becsüljék le a csapatot.

Prukner László: – Két meccsen öt pontot ajándékoztunk ellenfeleinknek. Az elmúlt meccsen is vezettünk, most is az első félidőben el kellett volna dönteni a találkozót. Hiába vannak rutinos játékosok a csapatban, nem tudják kezelni azt a helyzetet, hogy vezetünk. Erre a Kazincbarcika jól ráérzett, és akaratból 100 százalékra vizsgázott. Mi ebben alulmaradtunk, a hazaiak megérdemelten nyertek.

A gólok története

45. perc: Egy bal oldali szögletet követően Csizmadia érkezett középen és 8 méterről a kapuba fejelt, 0-1.

66. perc: Kristófi verte meg a jobb szélen Csizmadiát, majd az alapvonal közeléből a kapu elé passzolt, ahol az érkező Boros előbb még Szabóba lőtte a labdát, de másodjára már nem hibázott, a kapuba bombázott, 1-1.

86. perc: Bene cselezgetett a bal szélen, betört a 16-oson belülre, majd már úgy tűnt, hogy elveszti a labdát, de továbbpasszolt Kristófihoz, aki 12 méterről a bal alsó sarokba bombázott, 2-1.

ÉM

Labdarúgó NB II – További eredmények:

Dorog – Nyíregyháza 3-0 (2-0)

Kisvárda – Gyirmót 3-0 (1-0)

Mosonmagyaróvár – Cegléd 0-1 (0-0)

Sopron – Békéscsaba 0-0

Soroksár – Budaörs 2-1 (0-1)

Szeged – Szolnok 2-0 (0-0)

Győri ETO – Csákvár 2-1 (0-0)

MTK Budapest – Vác 3-0 (0-0)

Zalaegerszeg – Siófok 5-2 (2-1)

Labdarúgó NB II – A bajnokság állása

1. Kisvárda MG 4 3 1 – 10-4 10

2. MTK Budapest 4 3 1 – 7-2 10

3. Kazincbarcikai SC 4 3 1 – 5-2 10

4. Nyíregyháza SFC 4 3 – 1 9-5 9

5. ETO FC Győr 4 2 1 1 5-4 7

6. Ceglédi VSE 4 2 – 2 5-4 6

7. Szeged 2011 4 2 – 2 5-6 6

8. Békéscsaba 1912 Előre 4 1 2 1 4-2 5

9. Dorogi FC 4 1 2 1 7-6 5

10. Mosonmagyaróvári TE 4 1 2 1 5-5 5

11. Soroksári SC 4 1 2 1 3-3 5

12. Szolnoki MÁV FC 4 1 2 1 3-4 5

13. Gyirmót FC Győr 4 1 1 2 6-7 4

14. Budafoki MTE 4 1 1 2 4-5 4

15. Zalaegerszegi TE FC 4 1 1 2 5-8 4

16. Vác FC 4 1 1 2 2-5 4

17. BFC Siófok 4 1 – 3 3-8 3

18. Csákvári TK 4 – 2 2 3-5 2

19. Budaörsi SC 4 – 2 2 6-9 2

20. Soproni VSE 4 – 2 2 0-3 2

VISSZA A KEZDŐOLDALRA