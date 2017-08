Labdarúgó NB I – Veretlenek csatája a Bozsik Stadionban

A Videotonnal holtversenyben éllovas kispestiek eddig háromszor játszhattak a Bozsik Stadionban, de csak egyszer tartották otthon a három pontot, a Diósgyőr és a Balmazújváros is 2-2-es döntetlennel távozott. Mostani ellenfelüknek, a lila-fehéreknek is ez egyelőre az ismétlődő eredményük, mivel a Paks, a Ferencváros és a Videoton ellen is négygólos pontosztozkodással zártak.

Az ugyancsak veretlen Videoton a Partizan Beograd elleni Európa Liga-selejtező előtt a még nyeretlen Debrecent látja vendégül: a két csapat közös történetének eddigi 71 mérkőzésén összességében a hajdúságiak állnak jobban (30 győzelem/14 döntetlen/27 vereség), azonban a legutóbbi öt találkozót a fehérváriak nyerték, és most is ők az esélyesek.

A kupagyőztes, ugyancsak veretlen, de egy győzelem mellett három döntetlennel álló Ferencváros ezúttal a Paksot fogadja a Groupama Arénában, a Vasas a Mezőkövesd ellen lép pályára, a sereghajtó Puskás Akadémia pedig Debrecenbe utazik, a Diósgyőr ideiglenes otthonába.

Labdarúgó OTP Bank Liga, 5. forduló:

szombat:

Budapest Honvéd-Újpest FC 18.00, v.: Farkas Á.

Vasas FC-Mezőkövesd Zsóry FC, Szusza Ferenc Stadion 18.00, v.: Berke

Ferencváros-Paksi FC 18.00, v.: Erdős

Diósgyőri VTK-Puskás Akadémia, Debrecen 18.00, v.: Iványi

Swietelsky Haladás-Balmaz Kamilla Gyógyfürdő, Sopron 18.00, v.: Szabó Zs.

Videoton FC-Debreceni VSC, Felcsút 20.30, v.: Kassai

Labdarúgó OTP Bank Liga – A tabella:

1. Budapest Honvéd 4 2 2 – 8-4 8 pont

Videoton FC 4 2 2 – 8-4 8

3. Diósgyőri VTK 4 2 1 1 7-6 7

4. Vasas 4 2 – 2 3-3 6

5. Mezőkövesd Zsóry FC 4 2 – 2 5-10 6

6. Ferencváros 4 1 3 – 8-3 6

7. Újpest FC 4 1 3 – 7-6 6

8. Balmaz Kamilla Gyógyfürdő 4 1 2 1 7-4 5

9. Paksi FC 4 1 2 1 7-6 5

10. Swietelsky Haladás 4 1 – 3 1-7 3

11. Debreceni VSC 4 – 2 2 2-4 2

12. Puskás Akadémia 4 – 1 3 2-8 1

– MTI –

VISSZA A KEZDŐOLDALRA