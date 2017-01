Labdarúgó NB I – Megkezdte a felkészülést a DVTK

A megszokottnál korábbi kezdés oka, hogy idén korábban folytatódik a szezon: február 11-én Magyar Kupa-, február 18-án pedig már bajnoki mérkőzést játszik a miskolci együttes.

Horváth Ferenc vezetőedző elmondta, az NB I-es csapatok közül elsőként a diósgyőriek kezdték meg a felkészülést a tavaszi szezonra. Nemcsak közös edzés, hanem felmérések is várnak a játékosokra. Hozzátette: tavasszal stabilabb védekezést vár a gárdától.

“Ütőképesebb csapatot szeretnék, amely nemcsak hazai pályán gyűjti a pontokat, hanem idegenben is” – szögezte le Horváth Ferenc.

Benczés Miklós sportigazgató újságírói kérdésre elmondta, hogy erőcsatár, támadó középpályás és szélső védő is van a kiszemelt játékosok között.

“Elek Ákos kapcsán nem érkezett konkrét ajánlat, Bognár István körül felpezsdültek az események, több klub is érdeklődik iránta” – tette hozzá a sportigazgató, aki azt is elárulta, hogy a DVTK többségi tulajdonosának köszönhetően van lehetőség játékosvásárlásra is.

Benczés Miklós kifejtette, Horváth Ferenccel hosszútávú szerződést kötöttek, az első évben stabilizálni kell a DVTK helyét az élvonalban, a második idényben el kell érni a középmezőnyt, míg a harmadik évben megcélozzák a nemzetközi porondot. Elárulta, személyes vágya idén a kupagyőzelem.

A DVTK honlapján már az első távozót is bejelentették: Nikházi Márk középpályás visszatért az MTK-hoz. A középpályás családi okok miatt jelezte távozási szándékát.

– MTI –

