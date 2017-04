Labdarúgó NB I – Könnyedén nyert az MTK

A fővárosi csapat az Új Hidegkuti Nándor Stadionban előzőleg hat bajnoki mérkőzést játszott, de most először szerzett egynél több gólt.

OTP Bank Liga, 25. forduló:

MTK Budapest-Mezőkövesd Zsóry FC 2-0 (2-0)

Új Hidegjuti Nándor Stadion, 1264 néző, v.: Farkas Á.

gólszerzők: Torghelle (37.), Baki (42.)

sárga lap: Vadnai (5.), Kanta (31.), Baki (50.), Torghelle (60.), illetve Tóth B. (61.)

MTK:

Petkovic – Baki, Grgic, Poór, Vadnai – Vass Á., Borbély – Kolomojec, Kanta (Katona, 92.), Vogyicska (Nikházi, a szünetben) – Torghelle (Martínez, 88.)

Mezőkövesd:

Tujvel – Vági, Hudák, Balogh B., Gohér (Baracskai, 68.) – Tóth B., Egerszegi – Pauljevic, Strestík (Dinjar, 82.), Molnár G. – Diallo (Kink, 68.)

Az MTK futballozott támadóbb szellemben az elejétől kezdve, s bár az első helyzetei kimaradtak, a szünetig így is kétgólos előnybe került.

A fordulás után sem tudott változtatni a játékán a Mezőkövesd, továbbra is a budapesti csapat akciói voltak veszélyesebbek. Előnyét ugyan nem sikerült növelni, de így is simán nyert, mivel a vendégek egyetlen helyzetet sem tudtak kialakítani.

