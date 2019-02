Labdarúgó NB I – Két korábbi kispesti góljával nyert a DVTK a Honvéd ellen

A bennmaradásért küzdő miskolciak sikerükkel feljebb léptek a kiesést jelentő 11. helyről, egyúttal immár nyolc találkozó óta veretlenek az NB I-ben.

Amennyiben éppen a veretlenségi sorozatra utaló 7777 néző kilátogatott volna a találkozóra, akkor a DVTK soron következő, március elején esedékes Puskás Akadémia elleni bajnokijára 90 százalékos kedvezménnyel lehetett volna jegyet váltani, de ezúttal 5026 néző foglalt helyet a lelátókon.

OTP Bank Liga, 21. forduló:

Diósgyőri VTK-Budapest Honvéd 2-1 (0-1)

Miskolc, 5026 néző, v.: Németh

gólszerzők: Vernes (61.), Prosser (75.), illetve Danilo (15.)

sárga lap: Vernes (63.), illetve Kukoc (45.), Holender (78.)

Diósgyőri VTK:

Bukrán – Polgár, Brkovic, Tamás – Sesztakov, Szabó B., Mazalovic (Prosser, 54.), Hasani, Juhar – Vernes (Géringer, 79.), Mihajlovic (Bacsa, 92.)

Budapest Honvéd:

Gróf – Batik, Kamber, Kálnoki Kis – Mezgrani, Szendrei (Ben-Hatira, 67.), Heffler, Gazdag. Kukoc (Májer, 80.) – Danilo (N’Gog, 58.), Holender

Az első percekben inkább a Honvéd támadott, de hamar kiegyenlítetté vált a játék. A kispestiek negyedóra elteltével mégis előnybe kerültek, de ez nem tett jót a mérkőzésnek, mert a hazaiak lendületét megtörte, a Honvéd pedig a fegyelmezett játékra helyezte a hangsúlyt. Az enerváltan és kissé ötlettelenül futballozó miskolciak az első félidő hajrájában dolgoztatták meg először a rivális kapusát, Grófot.

A folytatásban a DVTK fokozatosan egyre bátrabban játszott, ennek meg is lett az eredménye, mert bő negyedóra után egyenlített az ex-kispesti Vernes találatával. Ezt követően Supka Attila, a vendégek trénere a héten igazolt Ben-Hatira becserélésével jelezte, nem egy pontért érkezett a fővárosi csapat, amely ennek ellenére nem tudott ismét felpörögni.

A DVTK viszont lendületbe jött és a vezetést is megszerezte egy másik kispesti nevelésű játékosa, Prosser révén, aki ráadásul most mutatkozott be új csapatában. A dobogós helyekért küzdő Honvéd ugyan támadóbb felfogásban futballozott a hajrában, de veszélyesebb nem lett, sőt inkább a gyors hazai ellentámadások voltak ígéretesek, ám újabb gól azokból sem született.

– MTI –

