Labdarúgó NB I – Két büntetővel fordított a Balmazújváros a DVTK ellen

A hazai csapat – amely saját közönsége előtt sorozatban hatodszor maradt veretlen – az idény során harmadszor győzte le a DVTK-t, előzőleg augusztusban hazai pályán 4-0-ra, majd novemberben vendégként 2-1-re.

Sikerével a Balmazújváros elmozdult az utolsó helyről.

OTP Bank Liga, 26. forduló:

Balmaz Kamilla Gyógyfürdő-Diósgyőri VTK 2-1 (0-0)

Balmazújváros, 1000 néző, v.: Andó-Szabó

Balmazújváros: Horváth L. – Habovda (Kónya, 83.), Rus, Tamás L., Uzoma – Vajda, Arabuli, Majszuradze (Batarelo, 57.) – Rudolf, Andric (Harsányi, 67.), Haris

Diósgyőr: Antal – Eperjesi, Lipták, Tamás M., Sesztakov – Vela (Bacsa, a szünetben), Tóth B., Busai, Óvári – Ugrai (Szarka, 82.), Joannidisz (Kocsis, 72.)

gólszerzők: Rudolf (88., 90., mindkettő 11-esből), illetve Óvári (46.)

sárga lap: Rudolf (48.), Arabuli (58.), Habovda (65.), illetve Tamás M. (58.), Busai (73.)

Az első félidő nagy részében nem vállaltak komolyabb kockázatot a csapatok, többnyire a mezőnyben folyt a játék, nem alakult ki gólszerzési lehetőség. Azután annyiban változott a helyzet, hogy mindkét oldalon volt egy-két gyors megindulás, de egyik kontratámadást sem sikerült pontosan befejezni vagy rossz labdaátvételek vagy a visszazáró védők közbeavatkozása miatt. A Balmazújváros akcióinak jelentős része lesen akadt meg. Az utolsó negyedórában a labdát többet birtokló vendégek kétszer is helyzetbe kerültek, de előbb egy lövés, majd egy fejes kerülte el a hazai kaput.

A szünet után viszont gyorsan gólt szerzett a DVTK, miután egymás után több passz is pontos volt. A hátrányba került Balmazújváros nem igazán találta a ritmust, Horváth Ferenc cserékkel próbált változtatni a helyzeten, de a legközelebb a gólszerzéshez sokáig így is csak pontrúgásból jutott a csapata: a 70. percben Vajda lövésénél Antal nem tudta megfogni a labdát, amely azután a kapufára pattant. Vajda később akcióból is eltalálta a kapufát, majd a hajrában ismét próbálkozott, Szarka pedig kézzel ért a labdához a böntetőterületen belül. A tizenegyest Rudolf értékesítette, két perc múlva pedig Harsányi esett el, ezért is büntető járt, amit ugyancsak belőtt Rudolf.

– MTI –

VISSZA A KEZDŐOLDALRA