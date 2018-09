Labdarúgó NB I – Hátrányból fordított és nyert otthon a Debrecen

OTP Bank Liga, 9. forduló:

Debreceni VSC-Kisvárda FC 3-1 (0-1)

Debrecen, 2826 néző, v: Kassai

gólszerzők: Takács T. (55., 84.), Barna (66.), illetve Horváth Z. (9.)

sárga lap: Csősz (33.), Szécsi (76.), illetve Vári (8.), Lucas (11.), Misic (38.), Horváth Z. (45.), Protic (51.), Ene (81.)

DVSC:

Nagy S. – Kusnyír, Kinyik, Pávkovics, Barna – Varga K., Csősz (Könyves, 46.), Haris, Bódi – Szécsi (Jovanovic, 76.), Bereczki (Takács T., 46.)

Kisvárda:

Felipe – Melnik, Ene, Vári, Anderson – Gosztonyi (Sassá, 61.), Lucas, Misic (Karaszjuk, 56.), Protic, Ilic (Negrut, 76.)- Horváth Z.

Bátran kezdte a mérkőzést az újonc Kisvárda, amely hamar megszerezte a vezetést is. A bekapott gól “megfogta” az amúgy is gyengén játszó DVSC-t, és a vendégek a folytatásban is egyenrangú ellenfelei voltak a hazai csapatnak. A debreceniek egysíkúan, gyakran minden elképzelés nélkül játszottak, a kisvárdai védelmet szinte egyáltalán nem tudták zavarba hozni.

A szünetben két csatárt is becserélt Herczeg András, a Loki vezetőedzője. A változtatásnak hamar meg is lett az eredménye, hiszen a hazaiak támadóbb felfogásban játszottak, és 10 perc elteltével egyenlítettek, majd újabb 10 perc kellett, hogy megszerezzék a vezetést is. A Kisvárda a második félidőben alig-alig jutott el a debreceni tizenhatosig, és a DVSC a hajrában a mérkőzésen két gólt szerző Takács találatával bebiztosította győzelmét.

