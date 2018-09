Labdarúgó NB I – Fordított és nyert a Paks Szombathelyen

Egyik csapat sorozata sem szakadt meg ezzel: a Paks immár hat meccs óta veretlen, míg a Haladás öt mérkőzés óta nyeretlen.

A szombathelyi együttesnél rendhagyó módon mutatkozott be a héten kinevezett új tréner, Horváth Ferenc, aki csak a lelátóról figyelhette új gárdáját, mivel az elmúlt szezon végén – még a Balmazújváros vezetőedzőjeként -, a Ferencváros elleni szezonzárón kiállította a játékvezető, s eltiltását töltötte.

OTP Bank Liga, 9. forduló:

Szombathelyi Haladás-Paksi FC 1-2 (0-0)

Szombathely, 2846 néző, v: Solymosi

gólszerzők: Priskin (51.), illetve Simon A. (62.), Kecskés (89.)

sárga lap: Priskin (92.), illetve Remili (53.), Papp (69.)

Haladás:

Király – Tamás L., Kolcák, Németh Mi. (Schimmer, 48.), Habovda – Mészáros, Jagodics, Rácz, Halmosi (Németh Má., 80.) – Priskin, Bamgboye (Gaál, 64.)

Paks:

Nagy G. – Kulcsár D., Fejes, Gévay, Báló – Haraszti (Simon A., 59.), Kecskés, Papp, Bertus, Remili (Bartha, 71.) – Hahn (Kővári, 85.)

Az első félidőben közepes volt az iram, s többnyire a két tizenhatos között folyt a játék, helyzeteket szinte alig láthatott a közönség. A játékrész legnagyobb lehetősége Remili Mohamed előtt adódott közvetlenül a szünet előtt, de Király Gábor védeni tudta közeli lövését.

A fordulást követően egy védelmi hibát kihasználva vezetéshez jutott a Haladás, s ezzel kissé felpörgött a mérkőzés. A Paks jobban erőltette a támadásokat, ezáltal fellazult a védelme, s a hazaiak is több lehetőséghez jutottak támadásban. Király is hibázott azonban egy nagyot, s a néhány perccel korábban beállt Simon András ki is használta ezt, kiegyenlítve az állást.

A második gól után visszaesett az iram, de a hajrában a vendégek tettek többet a győzelemért, s ez végül kifizetődött.

– MTI –

