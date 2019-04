Labdarúgó NB I – Diósgyőrben is gólképtelen volt a Paks

A kiesés ellen küzdő miskolciak ezzel megszakították négymeccses nyeretlenségi sorozatukat, a Paks viszont immár hét találkozó óta nem tud győzni, ráadásul egymás után ötödik mérkőzésén volt gólképtelen. A tolnaiak így közel kerültek a kieső zónához.

OTP Bank Liga, 29. forduló:

Diósgyőri VTK-Paksi FC 1-0 (1-0)

Miskolc, 3269 néző, v.: Iványi

gólszerző: Prosser (27.)

kiállítva: Könyves (36.)

sárga lap: Vernes (57.), Tamás M. (62.), Brkovic (88.), illetve Könyves (34., 36.), Kesztyűs (51.), Bobál D. (77.)

Diósgyőri VTK:

Antal – Polgár, Brkovic, Tamás M. – Sesztakov, Szabó B., Márkvárt, Hasani, Juhar (Korbély, 79.) – Vernes (Mihajlovic, 68.), Prosser (Tóth B., 91.)

Paksi FC:

Nagy G. – Kővári, Bobál, Kesztyűs (Cseke, 80.), Szabó J. – Windecker, Egerszegi, Papp K. (Kecskés, 73.) – Bartha (Simon A., 59.), Könyves, Hahn

Kezdetben mindkét csapat a biztonságra törekedett, a kapuk nem forogtak veszélyben. Aztán a meccs első helyzetét gólra váltották a hazaiak, akik néhány perc múlva emberelőnybe is kerültek, miután Könyves két percen belül kétszer is sárga lapot érően szabálytalankodott. A létszámfölénybe került Diósgyőr innentől kezdve irányította a játékot, a szünetig többször is lehetősége volt megduplázni előnyét, bár nem élt vele.

A második félidőben volt ugyan egyenlítési lehetősége a Paksnak, de többnyire a házigazdák birtokolták a labdát, és veszélyes helyzeteket alakítottak ki, bár újabb gólt már nem sikerült szerezniük. A hajrában leginkább már csak az eredmény tartására törekedtek.

– MTI –

