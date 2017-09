Labdarúgó NB I – A Puskás Akadémia nyerte az újpesti zártkapus meccset

A házigazdák a magyar szövetség fegyelmi bizottságának korábbi döntése értelmében egymás után második hazai meccsüket játszották nézők nélkül.

OTP Bank Liga, 8. forduló:

Újpest FC-Puskás Akadémia 1-3 (0-1)

Szusza Ferenc Stadion, zárt kapus, v.: Andó-Szabó

gólszerzők: Novothny (72.), illetve U. Diallo (22.), Knezevic (49., 53., az elsőt 11-esből)

sárga lap: Zsótér (61.), illetve Osváth (28.), Knezevic (87.)

Újpest FC: Pajovic – Pauljevic, Litauszki, Bojovic, Mohl – Windecker, Saletros – Zsótér (Simon K., 61.), Nagy D., Nwobodo (Novothny, 63.) – Tischler (Selmani, 73.)

Puskás Akadémia: Hegedüs L. – Osváth, Heris, Vanczák, Balogh B. – Mevoungou – Molnár G. (Prosser, 63.), Knezevic, Bacelic-Grgic (Márkvárt, a szünetben), Szakály P. (Latifi, 82.) – U. Diallo

A mérkőzés első valamirevaló helyzetéből előnyt szerzett a Puskás Akadémia: egy bal oldali beadást követően Diallo fejelte a labdát a kapuba. A gól után átvette az irányítást az Újpest, de a vendégek védelme biztosan állt a lábán.

A fordulás után közvetlenül a szünetben beállt Márkvárt 11-est harcolt ki, amelyet Knezevic értékesített magabiztosan, így megduplázta előnyét az újonc csapat. Néhány perccel később egy gyors indítást követően Knezevic akcióból is betalált, így nagyon nehéz helyzetbe kerültek a hazaiak. Az Újpest a hátralévő időben mindent egy lapra feltéve támadott, kapufát is elért, majd a hajrához közeledve szépítenie is sikerült, de ez már csak az eredmény kozmetikázására volt elég.

A Puskás Akadémia sorozatban harmadik győzelmét aratta.

– MTI –

VISSZA A KEZDŐOLDALRA