Labdarúgó NB I – Az utolsó pillanatban mentett pontot a Ferencváros

Az FTC sorozatban 17. hazai mérkőzésén maradt veretlen. Legutóbb a Vasas győzött a Groupama Arénában, tavaly április 15-én.

OTP Bank Liga, 27. forduló:

Ferencvárosi TC-Paksi FC 2-2 (0-1)

Groupama Aréna, 10 112 néző, v.: Andó-Szabó

gólszerzők: Blazic (47.), Varga R. (95. – tizenegyesből), illetve Gévay (33.), Papp K. (57.)

sárga lap: Szpirovszki (4.), illetve Rácz (72.), Simon A. (78.), Simon Á. (87.)

kiállítva: Vági (76.)

Ferencváros:

Dibusz – Lovrencsics G., Blazic, Leandro (Pedroso, 11. – Lovrencsics B., a szünetben), Botka – Gorriarán (Moutari, 74.), Szpirovszki – Varga R., Paintsil, Nagy D. – Böde

Paks:

Rácz G. – Vági, Gévay, Lenzsér, Szabó J. – Haraszti (Zachán, 80.), Simon Á., Papp K., Bertus – Simon A., Hahn (Szakály D., 89.)

A fővárosiak egyik alapemberét, Leandro de Almeidát a 11. percben le kellett cserélni sérülés miatt, ezért Thomas Doll vezetőedzőnek némileg át kellett szerveznie csapata védelmét.

Az első félidőben jóval többet birtokolta a labdát az FTC, de a kapura lövések arányán mindez nem látszott. A 33. percben Haraszti Zsolt szögletét követően Gévay Zsolt csúsztatott a hazaiak kapujába, és bár a hazaiak a szünetig mindent megtettek az egyenlítésért, nem jártak sikerrel.

A második felvonás elején szinte azonnal összejött a gól a Ferencvárosnak: Varga Roland szögletét Böde Dániel megcsúsztatta, középen pedig Miha Blazic továbbított a hálóba.

A paksiaknak erre is volt válaszuk: az 57. percben Vági András beadását Papp Kristóf értékesítette. Csakhamar Lovrencsics Balázs, majd Varga Roland is a kapufát találta el, de az élete első NB I-es mérkőzésén remekül védő paksi kapusnak, Rácz Gergőnek szerencséje is volt.

Vági kiállítása miatt az utolsó negyedórát a tolnaiak emberhátrányban töltötték. A Ferencváros nagy erőket mozgósított a pontszerzés érdekében, és a 95. percben sikerrel járt. Papp Kristóf szabálytalankodott Böde Dániellel szemben, a büntetőt pedig Varga Roland értékesítette a hosszabbítás ötödik percében.

– MTI –

