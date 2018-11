Labdarúgó NB I – A Honvéd vendégeként pontot szerzett a Mezőkövesd

A kispestiek hat, a mezőkövesdiek három bajnoki találkozó óta veretlenek.

OTP Bank Liga, 15. forduló:

Budapest Honvéd-Mezőkövesd Zsóry FC 1-1 (0-0)

Új Hidegkuti Nándor Stadion, 1556 néző, v.: Pintér

gólszerzők: Holender (64.), illetve Drazic (76.)

Budapest Honvéd:

Gróf – Batik (Nagy G., 57.), Kamber, Baráth – Heffler, Pilík (Skvorc, 59.), Hidi, Gazdag, Kukoc (N’Gog, 78.) – Danilo, Holender

Mezőkövesd Zsóry FC:

Szappanos – Farkas D., Pillár, Szalai A., Silye – Cseri (Drazic, 73.), Szeles, Vadnai (Meszhi, 86.) – Molnár G., Vajda (Szakály D., 90.), Koszta

Az első percekben kissé aktívabb volt a vendégcsapat, de az első helyzetet mégis a Honvéd hagyta ki. A szünetig többnyire kiegyenlített küzdelmet láthatott a közönség, de a kispestiek valamelyest veszélyesebb támadásokat vezettek.

A folytatásban is a piros-feketék próbálkoztak többet, de fölényük meddőnek bizonyult, mígnem egy sarokrúgást követően előbb Szappanos bravúrral védett, másodjára az újabb szöglet után azonban már ő is tehetetlen volt. A hazaiak egy ideig biztosan őrizték minimális előnyüket, Stefan Drazic beállítása viszont felpezsdítette a találkozót: a kövesdiek szerb légiósa két szöglet után háromszor próbálkozott, harmadikra pedig a kapuba is talált. A lefújásig a Honvéd támadott többet a győztes gólért, a nagyobb bravúrt mégis Grófnak kellett bemutatnia egy újabb Drazic-lövésnél.

– MTI –

