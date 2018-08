Labdarúgó NB I – A hajrában percben mentett pontot az Újpest

OTP Bank Liga, 5. forduló:

Újpest FC-Mezőkövesd Zsóry FC 1-1 (0-1)

Szusza Ferenc Stadion, 1500 néző, v.: Pintér

gólszerzők: Zsótér (89.), illetve Szalai (4.)

piros lap: Szeles (45+2.)

sárga lap: Szeles (44., 45+2.)

Újpest FC:

Pajovic – Pauljevic, Bojovic, Litauszki, Balázs B. (Tischler, a szünetben) – Sankovic (Beridze, 68.), A. Diallo (Onovo, 68.) – Nwobodo, Zsótér, Burekovic – Novothny

Mezőkövesd Zsóry FC:

Dombó – Pillár, Silye, Szalai, Vadnai – Cseri (Mevongou, 93.), Szeles, Meshi, Tóth B. (Katanec, 85.) – Vajda, Drazic (Koszta, 90.)

Szalai találatával már a negyedik percben vezetést szerzett a vendégcsapat, amely a folytatásban védekezni kényszerült ugyan, de mivel az újpesti támadásokban nem volt átütőerő, Dombónak nem akadt sok dolga. A szünet előtti hajrában Szeles két szabálytalanságára is sárga lapot kapott, így létszámban megfogyatkoztak a mezőkövesdiek, akik Kuttor Attilát is elveszítették, mert Pintér Csaba játékvezető a lelátóra küldte a reklamáló vezetőedzőt.

A második félidőben szerkezetet váltott az Újpest – Novothny mellé ékpárnak érkezett a hozzá hasonlóan erős fizikumú Tischler -, amely mezőnyfölénye ellenére kapura továbbra sem sok veszélyt jelentett. A vendégcsapat egy kontrát leszámítva meg sem próbálkozott a támadásokkal, kizárólag egygólos előnyét őrizte. A 89. percig sikerrel: akkor azonban Zsótér egyenlített.

Az Újpest és a Mezőkövesd kilencedszer mérkőzött meg egymással, a hazai csapat továbbra is csak egyszer nyert: még az első találkozón 2013-ban a lila-fehérek 6-1-re. Azóta a további hat vendéggyőzelem mellett másodszor végeztek döntetlenre. Ez a találkozó volt a Mezőkövesd századik fellépése az élvonalban.

– MTI –

