Labdarúgás: női NB I – Csak a győzelem elfogadható a DVTK-nak

Diósgyőri VTK – Kóka FNLA (Kazincbarcika, szombat, 13.30)

Fórizs Sándor, a Diósgyőri VTK edzője: – Ezen a meccsen csak a győzelem elfogadható a számunkra, mindent el kell követnünk, hogy megszerezzük a 3 pontot. Sajnáljuk, hogy a Kóka ellen, a Budapesten lejátszott mérkőzésen ott hagytunk két pontot, de most szeretnénk revansot venni. Remélem, a lányok is átérzik ennek a találkozónak a fontosságát, hiszen ahhoz, hogy a kitűzött célunkat elérjük, ezen a találkozón is nyernünk kellene.

– ÉM –

