KVTSE: Harmadszor, de először otthon

Feljutott a legmagasabb osztályba, a Szuperligába a Kazincbarcikai VTSE férfiegyüttese, amely Ander Tamás, Búzás László, Csinyi Gábor, Ivanyik Richárd Csaba, Martinkó Miklós, Nagy Attila, Orosz István, Ragályi Tamás, Simkó Zoltán, Szoboszlai István összeállításban gyűjtötte be az aranyérmet az NB I Keleti csoportjában. A tények kedvéért: a Nyugati csoportban a Thermalpark-Szentgotthárdi VSE gárdája bizonyult a legjobbnak, így ők is megváltották jegyüket az élvonalba, ahonnan idén a Nyíregyházi Teke Klub, valamint a BKV Előre SC esett ki.

Esélyesnek számítottak

A barcikaiak ezt megelőzően két évadban voltak tagjai a honi Szuperligának, mégpedig a 2013/2014-es, illetve a 2015/2016-os szezonban.

– Mi már tavaly is szerettünk volna visszakerülni a legjobbak közé, meg akartuk nyerni a csoportunkat, de másodikok lettünk a BKV Előre mögött – jegyezte meg Nagy Attila szakosztályvezető-játékos. – Az erőviszonyok alapján idén mi számítottunk az első hely várományosának, örülünk, hogy ezt be is tudtuk bizonyítani. Az oroszlányiak voltak a legnagyobb riválisok, egy éve is mögöttünk zártak, a harmadik helyen.

A szakember elmondta azt is, hogy most miért különösképpen boldogok…

– Harmadszor leszünk a Szuperliga-mezőnyben, de most először fogunk az itthoni, kazincbarcikai pályán játszani – osztotta meg mindezt Nagy Attila. – Ugyanis a két korábbi alkalommal még nem volt megfelelő a pályánk a legmagasabb osztályra, először Ózdon vívtuk a hazai találkozókat, másodszor pedig Egerben. Az NB I-nek mindig megfelelt az öntött pályánk, de a Szuperligára nem, viszont tavaly óta már van olyan lemezes pályánk, amely a szövetség által elfogadott.

Kíváncsiak voltunk arra, hogy a keretben lehetnek-e változások, s hogy a Szuperliga mennyiben emeli meg a KVTSE költségvetését.

– Maximum egy-két személyi változás lehet, de az biztos, hogy nem fogunk máshonnan játékost hozni, miután nagyon ügyes fiatal tekéseink vannak – hangsúlyozta Nagy Attila. – Természetesen szükségük van még arra, hogy stabilabbá tegyék a játékukat, de eddig csak a minél több mérkőzéssel lehet eljutni. Egyébként az ifjúsági csapatunk a középmezőnyben végzett az NB I-ben, és ugyan lehettek volna dobogósok is, ám úgy gondoltuk: ennek oltárán inkább azt az elvet követjük, hogy mindenki lehetőséget kapjon. A költségvetésünk körülbelül 300-400 000 forinttal fog nőni, ami teljes mértékben a hosszabb utaknak lesz majd köszönhető, lévén a Szuperligában több a dunántúli csapat. Az idén nagyjából 3500-4000 kilométert mentünk, ez a következő szezonban felmegy 7700-8000-re.

Kazincbarcikán, a sportban a labdarúgás, a röplabda és most már a kézilabda is „nagynak” számít (de akár a súlyemelőket, birkózókat is lehet említeni), hogy ezekkel a klubokkal, versenytársakkal milyen a kapcsolata a KVTSE-nek?

A versenyszellem miatt

– A nevezett klubok, sport­ágak mindegyikéből ismerünk valakit, s természetes, hogy szurkolunk az ő sikereiknek. Igazából nem vagyunk versenytársak, mert másabbak a labdajátékok, másabbak az egyéni sportágak, és másabbak vagyunk mi is. Aki lejön hozzánk, és kipróbálja a tekét, az nagy valószínűséggel megszereti. Mi is emiatt csináljuk, meg a versenyszellem miatt… – mondta minderre Nagy Attila.

A szakosztályvezető megosztotta lapunkkal azt a tényt is: Barcikán van városi bajnokság is, amelyben nagyjából százan vesznek részt, de aki időnként jár tekézni, az ennek a számnak a duplája. Nagy Attila örömmel újságolta még, hogy Ivanyik Richárd 2017-ben, a németországi Dettenheimben megrendezett U18-as vb-n bronzérmet szerzett, Németh Mátéval az oldalán.

NB I: Keleti csoport, végeredmény

1. Kazincbarcikai VTSE 22 19 1 2 314.5-213.5 39

2. Oroszlányi SZE 22 18 1 3 291-237 37

3. Bátonyterenyei TK 22 16 – 6 288-240 32

4. KÖFÉM SC 22 15 1 6 294-234 31

5. Vilati Eger SE 22 12 2 8 293.5-234.5 26

6. Szanki OBSE 22 10 – 12 253.5-274.5 20

7. Sajóbábonyi VTE 22 8 1 13 246-282 17

8. Ceglédi VSE 22 7 2 13 273.5-254.5 16

9. Gyulai SE 22 7 1 14 242-286 15

10. Szegvári Tekézők SE 22 7 – 15 231-297 14

11. Fővárosi Vízművek SK 22 6 1 15 228.5-299.5 13

12. Gázművek MTE 22 1 2 19 212.5-315.5 4

