Tállya KSE – Erzsébetvárosi SMTK 3-0 (2-0)

Múcsony, 100 néző. V.: Nazsa.

Tállya: Tarr – Ondó (Kovács), Horváth B., Lakatos, Paranai (Polényi), Németh D., Irhás, Mihálszki, Lippai, Bihari, Minczér (Németh B.). Edző: Pachinger János

ESMTK: Bonica – Privigyei, Lázár (Slezák), Tóbiás, Bányai (Schmidt), Mohácsik (Nicsenko), Boda, Horváth L., Pölöskei, Madarász, Markovics. Edző: Turi Zoltán.

G.: Ondó (11-esből), Paranai, Kovács.

Jók: az egész csapat, ill. Slezák.

Pachinger János: – Nagyon fontos volt számunkra ez a győzelem, hiszen önbizalmat adhat a folytatáshoz. Küzdelmes, sok párharcot hozó meccs volt melyen sikerült három helyzetünket gólra váltani. További sok sikert a vendégcsapatnak.

Turi Zoltán: – Gratulálok a hazai csapatnak győzelemhez, amely teljesen megérdemelt volt.

Diósgyőri VTK tartalék – Gyöngyösi AK 2-2 (1-1)

Kazincbarcika, 150 néző. V.: Bereczki.

DVTK tartalék: Bukrán – Szalóczy, Bacsa, Bárdos (Molnár), Tóth B., Orosz, Ivánka, Szabó B. (Mertse), Tucsa (Kitl K.), Ternován, Nemes. Edző: Kriston István.

Gyöngyös: Gyulay – Kluk, Fekete, Csornij, Rédei, Laurinyecz, Tatár, Petrezselyem, Ivony (Szilágyi), Gergely, Bartha (Árvai). Edző: Török János.

© Fotó: Vajda János

G.: Tóth B., Bacsa, ill. Laurinyecz, Gergely.

Jók: Tóth B. Bacsa, Szabó B., ill. Gergely, Fekete.



Kriston István: – A második félidei játékunk alapján rászolgáltunk az egy pontra.

Török János: – A hibáinkat az ellenfél rendre megbünteti, most is így történt.

Nyírbátori FC – Termálfürdő FC Tiszaújváros 3-1 (1-0)

Nyírbátor, 200 néző. V.: Takács.

Nyírbátor: Vasas – Tóth M., Reznek, Bagi, Szabó R., Vámos, Kinczel (Roszel), Boros D., Fenyőfalvi (Bernáth), Terdik (Nagy B.), Hornyák. Játékos-edző: Ambrusz Árpád.

Tiszaújváros: Tóth Cs. – Fodor, Márton, Nagy P. (Nagy D.), Kapacina (Turcsik), Bussy, Kovács P. (Balogh), Orosz, Illés G., Nagy R., Lipusz. Edző: Gerliczki Máté.

G.: Hornyák (3), ill. Lipusz (11-esből).

Jók: Vasas, Szabó R., Boros D., Vámos, Hornyák, ill. Nagy R., Lipusz, Orosz, Bussy.

Ambrusz Árpád: – Azokat a problémákat amiket az előző meccsen nem tudtunk megoldani, most sikerült. A felkészülésünk alapján továbbra is ezt a mai játékot várom.

Gerliczki Máté: – Korán hátrányba kerültünk ezért idő előtt felhasználtuk a három cserelehetőségünket az egyenlítés érdekében, ami meg is történt. Utána viszont egy sérülés következtében emberhátrányba kerültünk amit ki is használtak a hazaiak. Sajnálom a játékosaimat, mert sokat tettek a győzelem érdekében.

ÉM

VISSZA A KEZDŐOLDALRA