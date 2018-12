Kutyául érzik magukat háziállataink a zajban

A felelősségteljes gazdák legfontosabb teendői szilveszter előtt, hogy megfelelő búvóhelyet biztosítsanak éjszakára állataiknak és ismerve kutyájuk, cicájuk vérmérsékletét, szükség esetén keressék fel az állatorvost.

„A macskák és ölebek, vagy lakótelepi kedvencek sokkal szerencsésebb helyzetben vannak ilyenkor, mint kertes házban élő társaik. A legvirgoncabb kutyusok és legélénkebb macskák is csendes zugot fognak keresni, ahová elrejtőzhetnek a házban. Attól kevésbé kell tartanunk, hogy a lakás berendezését pont szilveszter éjszakáján rongálják majd meg, mert a saját félelmeik teljesen lekötik őket” – hangsúlyozta Kisfalvi Nyina, a Miskolci Állatsegítő Alapítvány elnöke.

Engedjük be a házba

„Bár ma már léteznek olyan települések hazánkban, ahol a tűzijáték használata is tiltott szilveszterkor, de Miskolc, nem tartozik ezek közé. Az égzengést tehát nem kerülhetjük el, a gazdikat mégis arra kérném, hogy ésszel kezeljék ezt a helyzetet. Ha az előszobába nem is, de talán családi házuk valamelyik melléképületébe biztosan be tudják engedni a szorongó ebet. A gazda közelsége biztonságérzetet ad a négylábú társnak, ezért komoly lelki támasz lehet számára” – tette hozzá.

Szükség esetén nyugtató

Semmiképpen ne kísérletezzünk a házban található szerekkel, mert az állat halálát is okozhatjuk vele.

„Mielőtt elutazunk, vagy az otthoni előkészületekbe kezdünk, még nem késő felkeresni az állatorvosi rendelőt. Érdemes kikérni a szakember véleményét a nyugtatókról, amivel erre az egy estére biztosíthatjuk az állat álmát. A humán szerekkel kapcsolatban különösen fontos konzultálni az állatorvossal, mert nem mindegyik alkalmazható négylábúaknál is. Ilyenkor megváltozhat a pulzus, a vérnyomás és a kutyának leesik a testhőmérséklete. Ha már beadtuk a szert, számítsunk rá, hogy kedvencünk szundikálni fog, de közben melegre lesz szüksége, amit nekünk kell majd biztosítani” – magyarázta a MÁSA elnöke.

ÉM-DA

