Kutyaszépségek a laktanyában Miskolcon

A Magyar Ebtenyésztők Országos Egyesülete Miskolci Önálló Jogú Szervezete dupla CAC kutyakiállítás megrendezésére kapott lehetőséget a hétvégén. A kutyakiállítás helyszíne a régi Stromfeld laktanya volt szombaton.

Beöltözött gazdik

Kutyaugatástól volt hangos szombaton a laktanya, ami nem csoda: határon innen és túlról is rengeteg eb gyűlt össze, hogy megmérkőzzön a címekért. Délelőtt rendezték meg a CAC kiállítást, majd délután egy Retro CAC kutyakiállítás vehette kezdetét. Azon kiállítók, akik mindkét CAC kiállításra beneveznek és a délutáni Retro CAC kiállításra beöltöznek a 60-as és 70-es évek divatjának megfelelően, a Best In Show keretén belül külön díjazásban részesültek.

A jelmezes megmérettetést diszkó király, diszkó királynő, és hippi kategóriákban hirdették meg. A jelmezek összevetésének első három helyezettje hosszú hétvégés wellness kikapcsolódással gazdagodhatott. Persze a jelmezverseny csak a gazdikra vonatkozott, a kutyák nem kellett, sőt tilos is volt felöltöztetni.

A MEOE Miskolci Önálló Jogú Egyesülete a kutyakiállítások rendezése terén nagy hagyományokkal rendelkezik, hiszen a 2000-es éveket átlépve szinte majdnem minden évben megkapta a jogot az anyaegyesülettől nemzeti vagy nemzetközi kutyakiállítás rendezésére.

