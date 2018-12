Kutyák, cicák és nevek tetoválva

Tetoválásokkal segíthettek az érdeklődők nemrégiben a Miskolci Második Esély Alapítvány és egy tetoválószalon közös akciója keretében. „Honnan jött az ötlet?” – ezzel a kérdéssel kerestük fel az ötletgazda Viszlai Vivient, a tetoválószalon üzletvezetőjét.

Állatbarátok

Az ajtón belépve egy apró francia buldog kíváncsi tekintetével találtuk szembe magunkat, ebből is sejthető volt, hogy állatbarátokkal találkozunk. Ő Poppy, Vivien és Csaba kiskutyája. Nagyon fiatal még, nem merik magára hagyni egész nap, amíg dolgoznak, ezért behozták a szalonba.

Miközben alaposan megsimogattuk Poppyt, rátérünk a nemrégiben lezajlott eseményre és rögtön megtudjuk, nem ez volt az első ilyen vállalkozása a csapatnak: sem a walk in day, sem pedig a jótékonykodás. Már tavaly is segítettek a Második Esély Alapítványnak, akkor Csaba egy teljes napjára lehetett licitálni – aki a legmagasabb összeget ajánlotta, annak a jótékonykodónak szentelte a művész az egész napját, és elkészítette álmai tetoválását. Mint mondják, a walk in day inkább külföldön elterjedt, Magyarországon még kevésbé ismert. Az akció lényege, hogy kedvezményes áron lehet kisebb mintákat tetováltatni, ahogy az elnevezés is mutatja, az ember besétál, és egy óra múlva egy szép mintával a bőrén távozik.

„Az ötlet onnan jött, hogy a licitálós nap után szerettünk volna valami komolyabbat, illetve olyat, ami több embert megmozgat. Főleg a téli hidegek előtt, amikor az átlagosnál is sokkal nagyobb szüksége van az állatmenhelyeknek az adományokra” – meséli Vivien.

Adakozni akartak

Megtudtuk, bár sok támogatandó cél van, ők az otthontalan kedvencek mellé álltak, mert mindannyian nagyon szeretik az állatokat. Viktor és Dani, a két másik tetoválóművész is kutyagazdi.

„Nagyon sokan jöttek el segítő szándékkal, olyanok is, akik nem akartak tetováltatni, csak adakozni. Rengeteg hasznos holmit hoztak, tele volt a folyosó. Nem számítottunk ekkora sikerre, elképesztő volt, a nap végén elsírtuk magunkat Vandával, amikor összeszámoltuk a befolyt összeget. Nagyon szuper érzés volt!” – eleveníti fel a történetet Vivien.

Vivien elmondta az is, hogy sokan saját kutyájukat vagy cicájukat örökíttették meg a bőrükön, készültek tappancsok, név feliratok is szép számmal. Volt, aki hat órát várakozott, hogy sorra kerüljön, de sok embert már fogadni sem tudtak, mert nem jutott rá idő.

Tizennégy órán át

„Tizennégy órán keresztül tetováltam, hárman több mint negyven tetoválást csináltunk különböző méretekben – veszi át a szót Csaba. – Az volt a meglepő, hogy sokan jöttek be érdeklődni vagy telefonáltak, hogy beférnek-e. Amikor mondtuk, hogy sajnos már nem tudják a fiúk elvállalni, mindenki pozitívan reagált, hogy nem baj, akkor majd más módon segítenek. Az eseménynek köszönhetően az embereknek eszébe jutott, hogy nem csak ilyenkor lehet segíteni, hanem máskor és máshogyan is. Figyelemfelhívásnak mindenképpen remek volt.”

Végezetül elárulták: vannak még ötletek, hogy milyen témában szervezzenek adománygyűjtő napot, de mivel Miskolc környékén nagyon sok a kóbor állat és ez közel áll a szívükhöz, valószínűleg ez marad meg rendszeres célnak.

ÉM-BNE

