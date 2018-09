Kutyabarátság, azaz ahogy azt a gazdi látja

A kutya falkaállat, ezért néhány nyitottabb gazdi szeretne gondoskodni házi kedvence társaságáról, hogy az eb akkor se unatkozzon, ha ő néhány órára távol van tőle, vagy munkába kell mennie. Azonban két kutyus összeszoktatása nem is olyan egyszerű feladat, mint amilyennek elsőre látszik. Egy gyakorlott örökbefogadó mesélt nekünk ezzel kapcsolatos kalandos tapasztalatairól.

Szerintem a két kutya közötti konfliktus oka a dominanciaharc.” – Szelenge Judit

El akarta zavarni

– Csoki már idősebb, tízéves, és azt hittük, hogyha teszünk mellé egy fiatalabb kutyust, akkor attól újra életkedvet nyer, és aranyosak lesznek együtt. Pedagógusként egész nap dolgozom, és az volt a célom, hogy ne kelljen egyedül kuksolnia itthon a kisöregnek – kezdte a beszélgetést Szelenge Judit. – Viszont a várakozásainkkal ellentétben Csoki teljes depresszióba esett, amikor meghoztuk a nyolc hónapos Kölnit a gyepmesteri telepről, és hónapokig szóba sem állt velem. Körülbelül egy hét alatt sikerült megtanítanom velük jutalomfalatok segítségével, hogy kit hogy hívnak, de az idősebb továbbra sem értette, hogy minek ide ez a harmadik, ez a kis kutya. Csoki már annyira hozzászokott az emberek társaságához, hogy valószínűleg nem is tudja magáról, hogy állat. Amikor kivittük őket sétálni, mindig el akarta zavarni Kölnit, acsargott rá és visszafelé menet alig engedte be újra a lakásba. Hónapokon át tartott ez a dühös viselkedés, de lassan csak összeszoktak. Ma már egymás mellé fekszenek, sőt néha össze is bújnak, de túlzás lenne azt mondani, hogy az idősebb szereti a kicsit – tudtuk meg a gazditól.

A dominancia a kulcs

Ezt követően a probléma okáról faggattuk Juditot.

– Szerintem a két kutya közötti konfliktust a dominanciaharc okozza, hogy ki az erősebb egyéniség. Kölni, a fiatalabb, igazi vezető típus és kizárólag egy idősebb kutyától hagyja magát dominálni. Viszont az utóbbi időben, mióta felnőtt (kétéves lett), már a kor sem elég ok arra, hogy tisztelje az idősebbet. Csoki pedig nem hajlandó beadni a derekát. Mindez azért komikus, mert mindkét kutya körülbelül a fél lábszáramig érő apró szőrpamacs, de a nagyobb kutyáktól sem hagyják magukat dominálni. Szóval ők ilyen furcsa egyéniségű állatok – folytatta Judit.

Segít a szocializációban

Ezek után felmerült a kérdés, hogy egyáltalán jó döntést hozott-e a hölgy, hogy hazavitte a másik kutyust is.

– A nehézségek ellenére, a magam részéről újra bevállalnám. Szerintem nekem a következő húsz évben két kutyám lesz, hetvenévesen pedig már nem hiszem, hogy állattartó leszek, ha a mostani kutyusaim elpusztulnak. Végső soron a két kutyának jót tett, hogy összekerültek. Csoki eléggé antiszociális volt korábban, mert kölyök korában az előző gazdái ott hagyták egy bevásárlóközpontban, ahol én rátaláltam. Kölni mellett azonban még idős kora ellenére is szocializálódott. A kicsi pedig egy csomó dolgot megtanult az öregtől. Ő egy kis csavargó, valahonnan az utcáról szedték össze, és kezdetben teljesen civilizálatlan volt. Viszont a nagytól pillanatokon belül megtanulta az elegáns viselkedést, és mára ő is szoba­kutyává vált. Ám az össze­szoktatást csak türelmes gazdiknak ajánlanám, akik hajlandóak bíbelődni a két ebbel és képesek figyelembe venni az egyéniségüket – zárta az állatbarát..

Detzky Anna

