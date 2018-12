Kutya, cica két jó barát?

Ebben segít Kozma Tünde ingyenes kutyaóvodája, ahol barátokat is szerezhetnek a négylábúak. A kölyökkutyák nevelésénél egy fokkal nehezebb feladat, hogyha egy macska is bekerül a képbe, de olvasóink most a kutya, cica összeszoktatásához is kapnak tippeket Horváth Ritától, a MÁSA menhelyének vezetőjétől.

A háziállatok korától, egyéniségétől függ, mennyire lesz sikeres az összeszoktatás.

A közhiedelemmel ellentétben megfelelő szoktatás után az egy háztartásban élő kutyák és macskák jól kijönnek egymással. A gyakorlati lépésekről Horváth Rita, a Miskolci Állatsegítő Alapítvány (MÁSA) telepének vezetője számolt be lapunknak, aki számos személyes tapasztalattal rendelkezik a témával kapcsolatban.

Tanítható a jó modor

A vadászkutyák játékból is üldözik a cicákat, de türelmes nevelés után már nem bántják őket.

Horváth Rita Fotó: ÉM

– A menhelyről hoztam el egy két-hároméves körüli félénk kutyát, kis terrier keveréket. Otthon már tartottam macskát, aki akkor egyéves volt. Ő korábbról már szerzett tapasztalatokat kutyákkal, így az összeszoktatással kicsit könnyebb dolgom volt. Amikor bevittem őket a faházba, a terrier először próbálta megfogni a cicát. Jó darabig velük maradtam, hogy megfigyeljem a viselkedésüket, és mindig rákoppintottam a kutya orrára, amikor agresszíven lépett fel. A macskám az elején sokszor ijedtnek tűnt és felmászott a ház legmagasabb polcára, de hogyha bementem hozzájuk, akkor lemerészkedett. Egy idő után már láttam, hogy a terrier megtanulta, hogy nem szabad támadni, és akkor otthagytam őket bezárva jó két órára egyedül. Teljesen jól elboldogultak egymással, és később már az udvarra is ki mertem őket egyszerre engedni. Persze, mivel a terrier vadászkutya, nem tudtam teljesen kiirtani belőle, hogy szaladjon a cica után és a nyakánál fogva húzza, de ez csak játék, és a kutyám tudja, hogy hol a határ – mesélte Rita.

Barátság vagy rivalizálás

– Kicsi korban a legegyszerűbb összeszoktatni az állatokat, amikor még mindketten kölykök, mert akkor együtt kezdenek el játszani. Ez egyébként nem csak kutyára és macskára igaz, hanem bármilyen háziállatra. Például papagájra és macskára is. Velünk a menhelyen sokszor előfordul, hogyha egy pici cicát fogadunk be, rettenetesen nyávog, mert mondjuk fél, vagy hiányolja az anyukáját, gazdiját. Ilyenkor néha kölyökkutya mellé tesszük be, mert együtt megnyugszanak. A kicsi állatok még barátként tekintenek egymásra, mert nincs köztük rivalizálás – mutatta be a menhely vezetője.

Bérházban gyorsabb

– Felnőtt házi kedvenceket azonban már sokkal nehezebb összeszoktatni, de az sem lehetetlen feladat. Érdemes jól megfigyelni az állatok egyéniségét. Időnként jönnek hozzánk olyan kutyás gazdák a telepre, akik macskát szeretnének örökbe fogadni az eb mellé. Nekik azt szoktuk javasolni, hogy menjenek be pórázon a macskaházba és azt a cicát válasszák ki, akivel leginkább képes együtt mozogni a kutya és nem akarja elkapni. Szintén alapelv, hogy bérházban talán könnyebb az együttélés, mert ott az állatok jobban rá vannak szorítva, hogy ne acsarkodjanak egymással – magyarázta.

