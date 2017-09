Kutatók Éjszakája Miskolcon – Egyéjszakás kaland a csodák földjén

A Kutatók Éjszakáját 2005 óta minden év szeptemberének utolsó péntekén rendezik meg. Ezen az „egyéjszakás kalandon” lehet játszani, beszélgetni, felfedezéseket tenni kutatókkal, tanárokkal, professzorokkal, vállalatok képviselőivel. Ezen a héten pénteken Miskolc és a megye legnagyobb programhelyszíne – immár tizenkettedik alkalommal – a Miskolci Egyetem lesz.

Színes programsorozat

A beharangozó sajtótájékoztatón dr. Kékesi Tamás tudományos és nemzetközi rektorhelyettes, dr. Szabó Tamás, a Műszaki Anyagtudományi Kar dékánhelyettese, és dr. Mende Tamás, a Műszaki Anyagtudományi Kar tanulmányi és beiskolázási dékánhelyettese vázolta fel a szeptember 29-ei rendezvény sokszínűségét, amelyen – mint hangsúlyozták – „jól mutat, hogy a Miskolci Egyetem minden kara, de az Egyetemi Könyvtár, az Idegennyelvi Oktatási Központ és a Konfuciusz Intézet is érdekességekkel készül”. A Kutatók Éjszakája nyílt napként is betekintést enged az egyetem életébe. Cél az, hogy a résztvevők – általában középiskolás és általános iskolás diákok – megszeressék a tudomány és a kutatás világa mellett a Miskolci Egyetemet is. Ezzel együtt több mint száz programmal igyekeznek mindenkit megszólítani a szervezők. Újdonságként lesz például madármegfigyelés is az Egyetemváros területén. Az előző évek mintájára ingyenes buszjárattal is lesz a Centrum–Takata–Egyetemváros vonalon, így remélik, idén is sikerül elérni a négyezres látogatói számot.

Az esemény 17 órakor megnyitóval indul a Díszaulában, hogy aztán a világító atomoktól a mágikus ragacson át az Elmeháza-játékokig sok mindennel kápráztassák el a résztvevőket.

Egy kis „szociotúra” a miskolci estében

A szociológiai és a politológiai intézet integrációjából létrejött Alkalmazott Társadalomtudományok Intézet a miskolci belvárosba szervezi a Kutatók Éjszakáját. Este 6-kor a Hangolóban (Avasi Sörház) hangolódhatunk Fazekas Csaba sörtörténeti előadásával és sörkóstolással. A Miskolci Galériában folytatódik a művészeti kalandozás, amiben Hajdú Ildikó, Pócsi Orsolya és Szabó-Tóth Kinga lesz a kalandozók segítségére. Az út este 8 tájékában a Színháztörténeti és Színészmúzeumba vezet Osváth Andreával. A kifulladásig tartó záróakkord Sándor Zsolt Organikus Pincészetében lesz (Kisavas, Arnóti sor), ahol csapra vernek egy hordót és kiisszák az utolsó cseppig. Mindeközben talpalávaló gyanánt a Tényleg zenekar muzsikál. Széki, székelyföldi, kalotaszegi, mezőségi táncokat tanít Havasi Virág és Szepessy Péter. Lesz nagy vidámság és ami belefér.

ÉM-SZB

