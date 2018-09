Kutatók éjszakája – Jubileumi programok a miskolci Bay Zoltán Kutatóintézetben

Az intézmény hétfői közleménye szerint a kutatók éjszakája kiemelten fontos számukra, mivel a kutatóintézet idén ünnepli alapításának 25. évfordulóját, és a negyedszázados jubileum alkalmából több eseményt is rendeztek, rendeznek.

Az évforduló jegyében nyitja meg a rendezvényt a miskolci majorette egyesület, és a kutatók világában eltöltött hangulatos bolyongást a The Memphis Band koncertje zárja, a programok alatt pedig a Bay Zoltán Kutatóintézet falai Extreme fényfestéssel kelnek életre.

Idén is megtekinthetők lesznek a virtuális valóság termei, a RoboRoomban pedig a Csodák Palotájában vendégeskedő BayBoy “unokatestvérével” lehet megismerkedni, amely több más robot társaságában várja, hogy kivezessék a labirintusból. A kutatók éjszakáján a 3D nyomtatás rejtelmeibe is beavatják az érdeklődőket, akik ellátogathatnak az anyagvizsgálati és az anyagfejlesztési laborba, valamint a régi számítógépes eszközök és játékok termébe is.

A kulturális örökség európai éve alkalmából honismereti társasjátékkal is várják a látogatókat, és idén a Rotary Club Miskolci Angyalai is az intézet vendégei lesznek: homokképkészítéssel várják a gyerekeket, míg orvosaik egészségmegőrzési tanácsokat adnak a felnőtteknek.

– MTI –

VISSZA A KEZDŐOLDALRA