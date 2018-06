Kutathatóvá válik a hagyaték Miskolcon

Dobrossy István helytörténészi- és felesége Fügedi Márta etnográfusi munkája során nagyon értékes gyűjteményt hozott létre, ez válik most gyermekeik felajánlása alapján közkinccsé, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltár közgyűjteményének részévé. Kis József, az intézmény igazgatója úgy fogalmazott, jeles esemény életükben, hogy két ilyen kaliberű miskolci tudós munkái a levéltár tulajdonába kerülnek.

Négyszáz doboznyi irat

– Hatalmas mennyiségű, ­összességében körülbelül négyszáz doboznyi irat­anyagról van szó, mely tartalmazza a két kutató kéziratait, publikált és publikálatlan anyagaikat, gyűjtőmunkájuk során készült feljegyzéseiket, fénymásolataikat, és eddig magánkézben lévő iratokat, fotókat is. Ennek feldolgozása több hónapos munka lesz, ami mielőbb el fog kezdődni, hiszen az a célunk, hogy ez az egyedülálló gyűjtemény mielőbb kutathatóvá váljon – hangsúlyozta Kis József, aki hozzátette: a levéltár tervei szerint a közeljövőben cikksorozat keretében, online tennék közzé a fontosabb ­iratokat és a kuriózumokat.

A levéltár vezetője méltatta a két miskolci tudósember munkásságát. Mint hangsúlyozta, Fügedi Márta etnográfus, néprajz­tudós egyaránt foglalkozott a szellemi és a tárgyi néprajz különböző területeivel, a legnagyobbat a matyó népművészeti kultúra területének kutatásával alkotta.

Őrzi a város az emléküket

– Dobrossy István munkássága is figyelemre méltó, talán senkinek nem kell bemutatni Miskolc első számú történészét. Korábbi levéltár-igazgatóként, itteni tevékenységének köszönhetjük a Miskolc-monográfiát, melynek első öt kötete elkészült, mely a város történetét mutatja be a kezdetektől 1950-ig. Emellett Miskolc történelmének számos különböző aspektusából írt akár önálló tanulmányt, akár kötetet, legyen az a belváros, a Palotaszálló vagy az Avas, de neki köszönhetjük sok más mellett Miskolc életrajzi lexikonát is – hangsúlyozta Kis József.

Dobrossy István számára 1993-ban Szabó Lőrinc-díjat, 1998-ban pedig díszpolgári címet adományozott számára Miskolc városa, Fügedi Márta nevét halálát követően 2000-ben vette fel az addig Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Népművészeti Egyesület.

