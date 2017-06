Küszöbön van a Triatlon Nagyhét

Május vége óta ismét az ötvenegy éves Tiszaújvárosra figyel a sportvilág: a Jabil 3Próba és a XXVI. Tisza Triatlon után július 15-e és 23-a között a 21. ITU Világ- és az ETU junior Európa-kupát is magába foglaló 19. Mol Petrolkémia Triatlon Nagyhét következik, a maga fergeteges kínálatával.

Olimpikonok is

Az önkormányzat 60 millió forinttal támogatja a nagyhetet annak érdekében, hogy Tiszaújváros elkövetkezendő ötven évében is mindent vigyen ez a sorozat. Elhangzott a találó mottó: „Számít, hogy (ön) hol áll meg”, ennek jegyében fogott össze a városháza és a főtámogató, tettek egymásnak „hűségesküt” a cégek, a szponzorok, az együttműködő partnerek, a rendezők – és mindenki, aki csak tehet azért, hogy a városlakók és a vendégek jól szórakozzanak majd a közösségi, a kulturális, a szabad­idős és a versenyfesztiválon. A hétvégi, klubcsapat országos bajnokságot és egyéni ranglistaversenyt is magába foglaló Tisza Triatlonra úgy hétszázötven nevezőt várnak, köztük lesz a riói olimpián szerepelt négy magyar olimpikon (hármukat: ifj. Faldum Gábort, Kovács Zsófiát és Tóth Tamást a rajtvonalnál is láthatjuk, míg az anyai örömök előtt álló Vanek Margit szurkolói minőségében érkezik Tiszaújvárosba).

Változatos étlap

A Triatlon Nagyhét keretében látható majd a Világ- és Európa-kupa, amelyeknek a korábbi évekhez hasonlóan a városközpont ad otthont. A Világkupa-sorozatot olyan metropoliszokban tartják, mint például Fokváros (Dél-afrikai Köztársaság), Madrid (Spanyolország), Buenos Aires (Argentína), Mooloolaba (Ausztrália), Sarasota (Egyesült Államok), Yucatán (Mexikó), és ebben a sorban van Tiszaújváros, amely már régen és joggal érdemelte ki a sportági fellegvár címet. Azt még nem lehet tudni, hogy kik jönnek el, erre a kérdésre majd az elkövetkezendő hetekben kapunk választ. Stílszerű és a jövőbe mutató, hogy a szervezők az utánpótlás-nevelés fontosságának jegyében állították össze a zárónap programját: így az Európa- és a Világkupát a hazai utánpótlásgála vezeti majd fel. A Világkupa 2013-ban debütált formája most sem változik, előfutamokból és döntőkből áll.

Érdekesség még, hogy a hagyományos Jabil 1/3 Maraton elnevezésű futóversenyt – a Triatlon Nagyhét tavalyi, második hétvégéjével ellentétben – a nyitónapon, július 15-én tartják.

ÉM

