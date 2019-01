Kultúrtippjeink Édes Annával

Édes Anna öl, azt kellene megértenünk, hogy miért. Hogy a magányos tett az ébredő személyiség lázadása-e, kilépés a sorstalanságból, sorsválasztás-e vagy öntudatlan, megokolhatatlan és megokolni szükségtelen pillanat-e. Mert megtörtént. Azt kellene megértenünk, hogy az írói önkény dolgozik-e a világ úgynevezett normalitása ellenében, valaminek a nevében, nevezzük igazságosságnak: mindenkinek jár az emberhez méltó élet, a nem lemondásból születő, gürcöléssel együtt is vállalható sors, a teljességgel mérhető létezés akarása, az ízek gazdagsága, az érthető beszéd és tiszta gondolat.

Kicsoda a tett magányában ez a lány.

Rusznyák Gábor színpadán Édes Anna nem irodalmi alak – Mészöly Anna rebbenékeny, a lemondás természetességével élő ember: az ösztöneiben lakó belátással, hogy a cselédsorban a szolgálat az irányadó, az éhség indokolatlan, a vágy fölösleges, a zárt létformából a kiterjeszkedés elfogadhatatlan gondolat és képtelen gyakorlat. A szabálykövetése az elfojtásba kényszerít, a nagyon messziről figyelő tekintete a mesék világáig lát, ott lehet valami – bármi – más. A különleges ráhangolódás színészi játéka ez – nagyon bent történik, a lélek tagolatlan, részleteiben megnevezetlen mélységeiben.

A létező helyzet számára nem az általánosban talál helyet a rendező – Rusznyák Gábor ragaszkodik az időhöz, amikor a társadalmi igazságosság nevében zajló kísérlet elbukik, a tanácsköztársaság maradéka – a jelképeivel együtt – a szemünk előtt bomlik semmivé. Mindenki benne volt – vörösből fehérbe vált a jelmez, a régi rend visszaköveteli a jussát, zavartalan természetességgel írja saját folytatását a kor. Mintha mi sem történt volna. Kellene-e, hogy rendszerek változása az okulással is járjon, kellene-e, hogy a res­taurációban megjelenjen a haladás belátása, a bölcsesség. A kérdés nyitva marad – látjuk: Kosztolányi is érintett, megperzselte magát a forradalmi szerepvállalással. Ezt is benne hagyja az előadásban Rusznyák Gábor: Kosztolányi Dezső regényét Kosztolányi Dezső alakjában Feczesin Kristóf mondja fel, iróniával és öniróniával, elmerengő rácsodálkozással a világra, amelyet lát és amelyet az élettel és az irodalommal benépesített. Megmarad mindent tudó, félszeg mosolya: mindig több van a felszín alatt, mint ami látszik belőle, de alá kell merülni a bizonyosságért.

ÉM-BA

Kosztolányi Dezső: Édes Anna, a Miskolci Nemzeti Színház előadása a Kamaraszínházban, rendezte: Rusznyák Gábor. Legközelebb: január 26-án.

Színházműsor

A Miskolci Nemzeti Színház műsora­­­­, január, február

Nagyszínház

26. szombat

19.00: A Cirkuszhercegnő Latinovits (Alap, Arany, Ezüst) bérlet

31. csütörtök

18.00: Hunyadi László Jezsuita bérlet

február 1. péntek

19.00: Hunyadi László Bemutató (Alap, Arany, Ezüst) bérlet

Kamaraszínház

25. péntek

19.00: Ünnep Bemutató (Arany, Ezüst) bérlet

26. szombat

17.00: Édes Anna Csiky (Arany, Ezüst) bérlet

29. kedd

19.00: Ünnep Szigligeti (Arany, Ezüst) bérlet

30. szerda

19.00: Ünnep Lehár (Arany, Ezüst) bérlet

31. csütörtök

19.00: Ünnep Madách (Arany, Ezüst) bérlet

február 1. péntek

19:00: Ünnep Vörösmarty (Arany, Ezüst) bérlet

Játékszín

25. péntek

14.00: Halász Gábor: Immortel Imre Zoltán Program

Fotók: Péntek este ismét premier, az Ünnep a Kamaraszínházban Miskolc - Szabó Máté rendezte Miskolcon a Születésnap című dán film színpadi változatát, melyet Ünnep címen mutatnak be. A premier péntek este 7 órától lesz a Kamaraszínházban. ÉM [related-post post_id="4120214"] [related-post post_id="4100279"] Tovább a cikkhez

Melyik legyen januárban a hónap előadása? Miskolc - A hónap előadásáról szavazhatnak újra olvasóink. Abban segíthetnek dönteni, a Miskolci Nemzeti Színház melyik előadása érdemelje ki ezt a címet januárban. Minden olyan előadásra lehet voksolni, amely a teátrum műsorán szerepel. A szavazás a Borsod Online-on történik: a www.boon.hu ol... Tovább a cikkhez

VISSZA A KEZDŐOLDALRA