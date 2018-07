Kultúra és sport találkozása Kazincbarcikán

A programok a Völgyparkban zajlottak, ahol zenés-táncos produkciókat adtak elő a helyi óvodások, a putnoki intézet zenekara, a sajóvelezdi néptánc csoport, a sajószentpéteri Free Dance tánccsoport, a kazincbarcikai SINOSZ kórus, a kurityáni és a debreceni táncosok. A rendezvényen bemutatkoztak a dunaújvárosi Speciális Olimpia tornászai, majd Havasi Gábor, a Magyar Speciális Olimpia Szövetség bocsa szakágvezetője adott koncertet a kilátogatóknak.

Szerettük volna még szorosabbra fűzni a kapcsolatunkat.” Szitka Péter

Az eseményen Kállai Ildikó fitnesz világ- és Európa-bajnok irányításával melegítettek be a szövetség tagjai, majd az olimpiai lánggal közös sétára, kocogásra indultak a résztvevők, közismert sportolókkal, közéleti személyiségekkel, diákokkal és önkéntesekkel. A futók között volt Czene Attila olimpiai bajnok úszó, a Magyar Szabadidősport Szövetség elnöke, Herczeg Zoltán divattervező, Mednyánszki Szilvia világbajnok kajakos, valamint Szitka Péter, Kazincbarcika polgármestere is.

A másfél kilométeres ­kocogás célja az egymás iránti kölcsönös tisztelet és a figyelemfelkeltés volt. A célban az olimpiai ­fáklyát Sárfalvi Péter, az EMMI helyettes államtitkárától ­Czene Attila vette át, aki ünnepélyes ­keretek között a kazincbarcikai városvezetővel együtt gyújtotta meg az olimpiai lángot, majd felcsendült a Speciális Olimpia himnusza a Gaudate Jelnyelvi Kórus előadásában.

A köszöntők sorát Szitka Péter a rendezvény fővédnöke nyitotta, aki örömét fejezte ki, hogy otthont adhattak az emléknapnak.

– A Magyar Speciális Olimpia Szövetséggel való együttműködés és az együtt gondolkodás hosszú múltra tekint ­vissza Kazincbarcikán. 2016-ban a szövetség tagjai a Kolorfesztivál díszvendégei voltak, ezzel szerettük volna még szorosabbra fűzni a kapcsolatunkat – emelte ki Szitka Péter.

Elismerést ad

Wisinger János az MSOSZ örökös-tiszteletbeli elnöke ezután úgy fogalmazott: a Kennedy-nap egyfajta emlékezés az alapítókra. Eunice Kennedy Shriver a legendás Kennedy-család tagja volt. Egyik álmát váltotta valóra, mikor elhatározta, hogy az értelmileg sérült embereknek nyilvánosságot és elismerést ad, ezért 1969-ben létrehoztak egy olyan programot, amely lehetőséget ad ezeknek az embereknek, hogy a társadalomban azonos helyet töltsenek be az épekkel és könnyebben integrálódjanak.

A megnyitót követően Herczeg Zoltán divattervező mutatta be az Abu Dhabi Nyári Világjátékokra készült hivatalos egyenruhákat. A rendezvényt könnyűzenei koncertek is kísérték, a Völgyparkban felállított színpadon fellépett többek között a Desperado, Tóth Vera, Deniz, Király Linda és Király Viktor is.

ÉM

