Kültéri világítás: ne csak a nyárra gondoljon!

Különösen azért is fontos ez, mert tél derekán akár már délután négy órakor teljes a sötétség. Mindegy, hogy az autóval szeretnénk beállni, vagy egyszerűen csak kényelmesen közelítenénk meg a bejárati ajtót, a megfelelő világítás nélkülözhetetlennek bizonyul.

Fali lámpa, ami évszaktól függetlenül elmaradhatatlan

Ha sorra szeretnénk venni a legnépszerűbb kültéri világítás típusokat, akkor a fali lámpa, vagy a szintén kedvelt fali kar előkelő helyen szerepelnek. Nem csak praktikusságuk szól mellettük, hanem rendkívül széles választékuk is.

A mostanság nagyon divatos, mediterrán jellegű homlokzatokhoz éppen úgy megtalálhatóak az ideális fajták, mint a modern tervezésű otthonokhoz. Érdemes a terasz környékére is elhelyezni ezekből egy-egy darabot, de a függesztékek is jól jönnek ezen a területen. Télen segítik a lakásba való bejutást, nyáron pedig az esti pihenés mellé bizonyulnak megfelelőnek.

Kültéri állólámpa bárhová

A kültéri világítás kapcsán az elter.hu szerint is nagyon fontos a hangulatteremtés, erről pedig a legkönnyebben kültéri állólámpák elhelyezésével gondoskodhatunk. Az egészen kicsi mérettől kezdve a mutatós kandelábereikig sokféle közül választhatunk, ám a legtöbben a fekete színű darabok mellett szoktak dönteni.

Ezek a világításra alkalmas eszközök elhelyezhetőek a teraszt övező környezetben, a grillezőhely környékén, feldobhatjuk velük a kis kerti utakat, de akár a növények közé is beállíthatjuk azokat, ezzel sejtelmes fényviszonyokat teremtve.

Beépíthető lámpák a modern megoldások kedvelőinek

A kerti utak környékén, a kapubeálló területén, vagy például a bejárati ajtóhoz vezető út mentén is remek választásnak bizonyulnak azok a beépíthető lámpák, melyek alulról érkező megvilágítással szolgálják a kényelmet. Ezek a típusok nagy népszerűségnek örvendenek manapság, bár kétségtelen, hogy beépítésük nagyobb körültekintést igényel, mint egy falikar vagy egy függeszték elhelyezése.

A modern kialakítással bíró kertekben egyébként kifejezetten jól mutathatnak azok a kültéri falikarok is, melyek hagyományos, kissé talán már-már régi korokat idéző megjelenéssel rendelkeznek, és leginkább kedves lámpásra emlékeztetnek. Ezek alkalmazásával egyfajta otthonosság csempészhető még a modern burkolatok és homlokzat világába is. Természetesen érdemes körültekintően megválasztani a kültéri világítás fajtát, hiszen a jelentős kontraszt inkább tűnik ízléstelennek, mint stílusosnak.

Kültéri világítás, ami télen-nyáron jól jön

A nyári hónapokban a kertben nem csak a napközbeni fürdőzés vagy kertgondozás kapcsán töltünk sok időt, hanem esténként is. Ilyenkor már a levegő is hűvösebb, és előkerülhetnek a grillezéshez, sütögetéshez alkalmas eszközök is. A kerti tó csobogását élvezve finomságokat fogyaszthatunk, vagy éppen éjszakai fürdőzést csaphatunk saját otthonunkban. Mindezen elfoglaltságok mellé nélkülözhetetlen a megfelelő kültéri világítás.

Fontos, hogy a fali karokat és egyéb világítótesteket olyan helyre tegyük, ahol télen is alkalmasak lesznek a világításra. A praktikusság legalább olyan fontos e tekintetben, mint a stílusos megjelenés.

