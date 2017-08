Kültéri fitneszpark készült Keresztesen

Az ünnepségen Majoros János polgármester elmondta, az országos program keretében egy D-típusú park készült, s 150 négyzetméteren 16-féle eszköz próbálható ki. A beruházás 11 millió forintba került, az önkormányzatnak nem kellett hozzá önerőt biztosítania.

Felméréseket idézve kifejtette, a felnőtt magyar lakosság 10-12 százaléka sportol, mozog rendszeresen, ami nagyon kevés, a kültéri fitnesz­park ennek növelésében segíthet, ingyenesen.

Fotó: Tóth Balázs © Fotó: Tóth Balázs

Tállai András, a térség országgyűlési képviselője szerint a kormányzat sokat tett azért, hogy a gyerekek megszeressék a testmozgást, ezért vezették be a mindennapos testnevelést, építenek járásonként egy-egy tanuszodát, vagy vezették be a TAO-s támogatási rendszert. Mint mondta, a cél, hogy az idősek is tudjanak sportolni. Felsorolta, hogy az elmúlt években milyen sportfejlesztések voltak Mezőkeresztesen a sportpálya- és öltözőépítésen túl az új tornacsarnokig.

Az ünnepség egri street work­outosok bemutatójával zárult, akik megmutatták azt is, hogy a fitneszpark használata kortalan, idősek is gyakorolhatnak rajta, hiszen nem csak akrobatikus mozdulatokra tervezték. A fokozatosság jegyében mindenféle korú, nemű és kondíciójú ember használhatja az elemeket.

