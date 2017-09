Külsősök is ehetnek a menzán?

Lehet-e még vendég­étkezőként menzai ellátást kérni Miskolcon? Erre volt kíváncsi egyik olvasónk, aki több mint tíz éve ebédel a Központi Leánykollégiumban, de az idei fenntartóváltás miatt nem tudta, szeptembertől is lesz-e erre módja.

„Mivel kiváló az étel, ízletes, változatos, ezért többedmagammal szeretnénk, ha a menza szeptember 4-i indulása után is ott ebédelhetnénk. De eddig hiába érdeklődtünk a konyhán, az intézményben, nem tudtak felvilágosítást adni. Majd próbáltam elérni a konyhát működtető céget, a Kórház és Menzaétkeztető (KEM) Kft.-t, de semmilyen elérhetőséget nem találtam. Az idő viszont sürget, és nem tudjuk, lesz-e mód a külsősöknek továbbra is igénybe venni a menzát” – fogalmazta meg panaszát olvasónk. Lapunk megkereste a KEM Kft.-t, ahol Demeter László, a cég ügyvezetője válaszolt kérdéseinkre.

Négy hónapja ugyanaz

„A szóban forgó megkeresés közvetlenül társaságunkhoz is eljutott, ezért is állunk értetlenül az abban foglalt kijelentések, valamint az ön által megfogalmazott kérdések előtt” – kezdte levelét az ügyvezető. Mint írta: „…társaságunk április óta látja el Miskolc közétkeztetését. A szolgáltatás megkezdése óta a főzőkonyháinkon külsős vendégétkezők is étkezhetnek. Az étkezés megrendelése a szolgáltatás megkezdése óta, azaz immár négy hónapja ugyanaz: a főzőkonyhán igényelt csekken lehet befizetni, és a főzőkonyha élelmezésvezetője felelős az ebédjegyek átadásáért, az étkezés biztosításáért. Az ezzel kapcsolatos információk a szolgáltatás megkezdése óta ismertek a vendégétkezők előtt, hiszen 2017 áprilisa óta egyre többen veszik igénybe szolgáltatásunkat. Ez megerősít minket abban, hogy a szolgáltatás átvételét követően is első osztályú minőségű ételt biztosítunk az ellátottak számára. Egyébként az ételeket ugyanott, ugyanaz a személyzet, ugyanazokkal az eszközökkel készíti, azonban magasabb minőségű alapanyagokat használnak, ami a minőség egyik legfontosabb feltétele.”

Az ügyvezető arra is kitért: az étkezés igénybevételének módjáról a konyhákon kihelyezett tájékoztató alapján is értesülhetnek a vendégek. (Szerdán megnéztük, a leánykollégium főbejáratánál valóban két kiírás is hirdeti, hogy a vendégétkezéseket hogyan lehet megrendelni. – A szerk.)

Felkereshetik

Az elérhetőséggel kapcsolatban Demeter László arról tájékoztatta lapunkat, minden intézményben és az önkormányzatnál is rendelkezésre állnak elérhetőségeik.

„A szoláltatást igénybe vevők bármikor felkereshetik helyi irodánkat, illetve akár személyesen egyeztethetnek társaságunk ügyvezetőjével. Elérhetőségeink cégünk honlapján is elérhetők” – sorolta.

– N. Szántó Rita –

A cég elérhetőségei:

Honlap: www.kemkft.hu

Cím: 3530 Miskolc, Rákóczi Ferenc utca 14. (a belső udvarban a barna kapun belépve), az iroda hétköznap 8.00–17.00 óra között van nyitva.

E-mail: info@kemkft.hu és miskolc@kemkft.hu

