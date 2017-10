Különös egy rangsor, levelet írt az igazgató… A legjobbak miért nem a legjobbak?

– Megállítanak az utcán, és azt kérdezgetik tőlem a szülők, hogy tényleg ennyire lemaradtunk, ennyire rosszak-e az eredményeink – háborog Veres Pál, a Földes Ferenc Gimnázium igazgatója. Annak a miskolci gimnáziumnak az igazgatója, melynek diákjai az idén az országban a legjobb eredményt érték el a diákolimpiákon, 3 aranyat és egy ezüstérmet szereztek. De az Országos Középiskolai Tanulmányi Versenyen (OKTV) is kiváló eredményekkel büszkélkedhetnek. Ennek ellenére, a HVG által készített középiskolai rangsorban az országos listán csak az 53. helyen szerepelnek, az első 10 legjobb vidéki gimnázium között pedig nem is említik az intézményt.

Veres Pál természetesen utánajárt, mi az oka a rangsorban elfoglalt nem túl előkelő helynek, és kiderült, a lista készítői egy kalap alá vették a nappali tagozatos diákokat és a felnőttoktatásban résztvevőket. Utóbbiak pedig jóval szerényebb érettségi eredménnyel rendelkeznek, mint a fiatalok.

Az igazgató levelet írt az Oktatási Hivatalnak az igazságtalan besorolás miatt, hiszen mint fogalmazott: „térségünk kedvezőtlen demográfiai helyzetéből adódóan az intézmények beiskolázási pozícióját jelentősen befolyásolja minden összehasonlítás”.

Lerontja

– Ismerve, hogy a felnőttképzésben az eredmények szerények, a nappali képzés kiemelkedő eredményeivel így összesítve, az iskola mutatóit jelentősen lerontja. Tulajdonképpen büszkék is lehetnénk arra, hogy ennek ismeretében is előkelő helyezést értünk el ezen a listán, még sincs így, hiszen csak a nappali tagozatos eredményeinkkel sokkal előbbre kerülnénk, ami a térség többi iskolájához képest megítélésünket is módosítaná. Higgyék el, egy-egy ilyen pontatlanság sokkal nagyobb hatással van az intézmények helyzetére, mint azt első pillanatban gondolnák, és nem túldramatizálva a helyzetet, ez egzisztenciális kérdéseket is felvethet – írta Veres Pál levelében hozzátéve: az elemzett évben 141 nappalis és 48 felnőttképzésben részvevő érettségizett a Földesben. A 48 felnőttből csak 23 szerzett teljes érettségi bizonyítványt. „Ebből sejthető, mi a gond, de legyen itt példaként a matematika, ahol a nappalis érettségi átlagunk középszinten 4,52, az Oktatási Hivatal honlapján az összesített eredményünk 3,7” – vázolta problémát igazgató.

Aggályok

Szintén a kiváló gimnáziumok közé tartozik a Miskolci Herman Ottó Gimnázium, mely az idei országos rangsorban a 24. helyet foglalja el, a vidéki gimnáziumok listáján pedig épphogy lecsúszott a top 10-ről, a 11.-ek. Madarász Péter, az intézmény igazgatója már évekkel ezelőtt megfogalmazta a rangsorral kapcsolatos aggályait az Oktatási Hivatalnak és a HVG-nek küldött levelében, de úgy tűnik, nem történt változás. Többek között ő is épp azt kifogásolta akkor, hogy a Herman levelező tagozatos, felnőtt diákjainak érettségi eredményei is benne vannak az összesítésben, ami rontja az összképet.

– Akkor az Oktatási Hivatal azt állította, hogy a levelezősök nincsenek benne az összesítésben, de én biztosan tudtam, hogy ez nem igaz, hiszen a nappalisok közül senki nem bukott meg az érettségin, a rangsort meghatározó eredmények között viszont bukás is szerepelt. Azt szintén nem tartom igazságosnak, hogy az Országos Középiskolai Tanulmányi Versenyek eredményei és a nemzetközi versenyeken elért eredmények sincsenek benne a rangsorkészítés szempontjai között, pedig az utóbbiban a Földes gimnázium valóban az élen áll – fogalmazott Madarász Péter megjegyezve: érdekesség, hogy az OKTV eredmények viszont ott vannak az egyetemi rangsort meghatározó eredmények között, pedig az nem a felsőoktatás, hanem a középiskolák érdeme. Jelezte: nagyobb hangsúlyt kellene fektetni az emelt szintű érettségin elért eredményekre is, mert az objektívabb képet adna a diákok valós teljesítményéről.

– Azt azonban nem gondolom, hogy a rangsorban elért eredményünk valamilyen hátrányt okozna számunkra, a megyében semmiképp. De az azért bánt, hogy országos szinten sokkal jobb helyen vannak a miskolci gimnáziumok, mint azt a megjelent rangsor mutatja.

Ezek voltak a szempontok

A HVG 2018-as középiskolai rangsorának összeállítói figyelembe vették a 10. évfolyamosok kötelező és egységes, 2016-os országos kompetenciamérésének eredményeit, a 2016-os tavaszi, közép- és emelt szintű érettségi eredményeit magyar nyelvből és irodalomból, matematikából, történelemből és idegen nyelvekből, valamint a középiskolákból a hazai felsőoktatásba 2016-ban felvételt nyert diákok felvételi pontszámának átlagát.

„Tudatában vagyunk annak, hogy a jó iskola számos jellemzője nem jeleníthető meg sorba rendezhető értékekkel. Célunk az, hogy a sorrendképző mutatók az iskolák többségére alkalmazhatók, azonos elven kialakíthatók és jellemzőek legyenek” – olvasható a kiadványban.

