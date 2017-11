Különleges koncert lesz a Deszkatemplomban

Beszámoltunk róla: harmadik alkalommal rendeznek karácsonyi jótékonysági koncertet – december 8-án, este 6 órakor – a miskolci Deszkatemplomban az „oroszlánok”. A fellépőket jól ismerik a Miskolci Nemzeti Színházba járók, ugyanis Seres Ildikó, Jancsó Dóra és Varga Andrea színművészek varázsolják majd el a közönséget. Az 1500 forintos belépők bevételéből a miskolci Lions Clubok a vak és látássérült gyerekek karácsonyát igyekeznek szebbé tenni. És hogy miként várják a főszereplők az estét?

Nagy izgalommal készülnek

– Ha tudok az énekléssel segíteni, akkor mindig szívesen teszek eleget egy ilyen felkérésnek – mondta elsőként Varga Andrea. – Karácsony előtt az ember, ahogy csak tud, segít, ilyenkor az érzelmek is nagyobb lángon égnek. Máskor is persze, de ilyenkor megpróbálunk még jobban odafigyelni egymásra. Nagy öröm, hogy kolléganőimmel együtt énekelhetünk, és segíteni is tudunk.

Jancsó Dóra azt emelte ki, hogy sikeresnek tartja „kis csapatukat”, de sokat dolgoztak ezért együtt.

– Egyértelmű, hogy ha egy ilyen felkérés jön, akkor Seri (Seres Ildikó – a szerk.) és Andi neve számomra mindig védjegy, garantált, hogy maximálisan profi munkát csinálunk – mondta a művésznő.

– Nálunk ez úgy működik, hogy akár Seri, akár valamelyikünk kap egy ilyen jellegű felkérést, csak annyi a kérdés a többiek felé, hogy ráérünk-e. A válasz pedig egyértelmű. Ilyen barátság a miénk, amit átjár a Seri iránt érzett maximális tiszteletünk is, hiszen sok év köt már minket össze. Az ilyen alkalmak pedig újabb lehetőséget adnak egy nagyszerű közös munkára – hangsúlyozta.

Nem volt kérdés…

– A jótékonykodás, mint életérzés, vagy mint esemény általános mindannyiunk életében – ezt már Seres Ildikó mondta. – Nem volt kérdés, hogy elvállaljuk-e. Ilyenkor picit elgondolkodom azon, hogy amikor elkezdtünk együtt dolgozni, kicsit olyan voltam, mint egy tanítómester, akin mára túlnőttek a növendékek, és időnként megkérdezem magamtól és tőlük is, hogy: „Beférek még ebbe a csapatba?”, „Nem ciki, hogy ott vagyok köztetek?”. Ezért is örülök nagyon, hogy hívnak, számítanak rám. Igyekszem felvenni a ritmust, megfelelni az ifjabbaknak. Szeretnénk olyan műsort csinálni, ami musical, ugyanakkor a karácsonyra is hangol. Nagy izgalommal készülünk!

Elhangzott: a hölgyek sok jótékonysági rendezvényen vannak túl, ám ahogy elmondták: „mindegyik más”. A december 8-ai koncertnek az a különlegessége, hogy a Deszkatemplomban énekelhetnek a vak és látássérült gyerekek megsegítésére.

