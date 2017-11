Különleges égi jelenségek – Keressük a Merkúrt az alkonyi égen!

Napnyugta után fél órával már esélyünk lehet rá, ekkor a bolygó kb. 4 fokkal a délnyugati horizont felett lesz. Aki nagyobb távcsövön tudja figyelni a bolygót, az inkább pár nappal később, 28-án próbálkozzon vele, ekkor látható ugyanis a „fél-Merkúr” vagyis a bolygó 50 százalékát világítja be a napfény.

Gyönyörködjünk az Orion csillagképben!

A téli égbolt legismertebb csillagképe, sokak kedvence az Orion a hónap második felében jól megfigyelhető lesz, ezt a holdfény sem zavarja majd egészen 27-ig. A csillagképet az éjfél körüli órákban érdemes megnézni, ekkor már magasan (30-50 fok közti magasságban) jár, tehát viszonylag távol, a horizontot oly sok helyen bevilágító, fényszennyezéstől. A csillagkép önmagában is látványos, ám a benne szabad szemmel is jól látható Nagy Orion-köd, a távcsővel megfigyelhető, az öv bal szélső csillagánál található Lobogó-köd és alatta a Lófej-köd a három legismertebb objektum, amelyekre érdemes figyelmünket és távcsövünket is ráirányítani.

Forrás: ng.hu.

Tűzgömböt rögzített egy kamera Murmanszk fölött Murmanszk - Vakító tűzlabda hasította ketté az eget szombatra virradó éjszaka az észak-oroszországi Murmanszk felett. A ritka égi jelenséget, ami több másodpercen át tartott, egy gépjármű fedélzeti kamerája rögzítette. A csillagászok elképzelhetőnek tartják, hogy egy műhold halálának lehettek tan... Tovább a cikkhez

VISSZA A KEZDŐOLDALRA