Különdíj a Márkus családnak

Az Európai Triatlon Szövetség (ETU) hagyományos elnöki konferenciáját február 15–16-án rendezték meg az írországi Dublin városában, melynek magyar, ezen belül tiszaújvárosi érdekeltsége is volt.

A kontinens sportági vezetői ezen az eseményen cserélnek információkat a következő szezonról, tervekről, elképzelésekről. Hagyományosan, a kétnapos rendezvény záró gálavacsoráján adták át az előző év díjait. A tiszaújvárosi Márkus család tagjai, dr. Márkus Gáborné Judit asszony, Márkus Balázs és Márkus Gergely az ETU Elnöksége által adományozott különdíjat vehette át a triatlon sportágban, a sportág fejlődése érdekében végzett több évtizedes kimagasló tevékenységükért. Renato Bertrandi, az ETU olasz elnöke régi emlékek és képek felidézése után adta át az elismerést a családtagoknak, miközben a jelenlévők felállva tapsoltak.

– Nagyon megtisztelő, jól eső érzésként éltük meg mindhárman, hogy vendégei lehettünk az idei ETU elnöki konferencia díjátadó ünnepségének – fogalmazott hazaérkezését követően Márkus Balázs, a Tiszaújvárosi Triatlon Klub elnökségi tagja, a MOL Triatlon Nagyhét szervező bizottságának társelnöke. – Megható volt számunkra, hogy ilyen közegben, ahol szinte az összes európai szövetség képviseltette magát, átvehettük ezt a rangos elismerést. Mielőtt a színpadra szólítottak bennünket, családunk történetének közel három évtizedét képekben is felelevenítették. Ebben az anyagban is szerepelt, hogy Gábor bátyánknak köszönhető a tiszaújvárosi világkupa alapjainak lerakása. Édesapánk, dr. Márkus Gábor elszántságának, fanatizmusának, kitartásának köszönhetően vert gyökeret a városban a sportág, a nemzetközi versenyek egész sorával, a Triatlon Nagyhéttel. Az ő munkásságának kiteljesedését jelentette a világon egyedülálló módon megszakítás nélkül megrendezett világkupa-széria. Az, hogy ez a fantasztikus összefogással együtt járó folyamat bátyánk és édesapánk elvesztése után is megy tovább, a sport erejének és a közreműködők emberi nagyságának tudható be. A kitüntetést és az elismerést ugyan mi kaptuk, de ebben a hőskortól kezdve nagyon sok ember munkája benne van. Ki kell emelnem a Tiszaújvárosi Triatlon Klubot, az összes szervezőt, valamennyi támogatónkat, akikkel együtt igazi csapatként dolgozhattunk eddig és remélem ez a jövőben sem lesz másként! Az, hogy 2019-ben is így gondoltak a Márkus családra és mi felállhattunk a dublini pódiumra, a fentieken felül Gergő bátyám érdeme, aki mindentudója, motorja az egésznek, valamennyi versenyünknek. Nem lehetünk eléggé hálásak édesanyánknak sem, aki nagyon sok hazai és külföldi triatlonosnak lett a pótanyukája az évtizedek során, miközben a világ minden tájáról vendégül látta a sportág különböző képviselőit. Ő biztosította nekünk mindig a biztos hátteret, és ez így van most is!

A legjobb három férfi versenyző között is érdekelve volt Magyarország, Dévay Márk, az ETU ranglista győztese révén. Ebben a kategóriában végül az aktuális világbajnok, spanyol Mario Mola győzött.

A rendezvényt megtisztelte jelenlétével Marisol Casado, a Nemzetközi Triatlon Szövetség (ITU) spanyol elnök asszonya és Sarah Keane, az Ír Olimpiai Bizottság elnöke is.

