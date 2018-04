Külföldről hekkelnék a választásokat Sorosék, kijátszva a választási törvényeket

Tehát fennáll annak a gyanúja, hogy kívülről indított politikai hirdetésekkel játsszák ki a magyar választási törvényeket. Az Avaaz már több külföldi választáson is beszállt a kampányba, mindenhol a bevándorláspárti jelölteket támogatva – írja az Origo.

A Facebookon és a Messengeren 20 percenként jelenik meg hirdetés az Orbán-kormány elűzéséről és a Fidesz elleni összefogásról. Egyiken a Soros-plakátok mintájára a miniszterelnököt ábrázolják, és azt írják, hogy ha együtt szavaznak, meg tudják állítani Orbán Viktort, a másikon pedig egy beteg kisgyermek képével akarják bemutatni, hogy szerintük milyen rossz állapotban van a magyar egészségügy. A hirdető az Avaaz nevű Soros-szervezet, amely március óta aktivizálta magát a kampányban. Egy hónapja küldtek ki körlevelet a követőiknek, amelyben elismerik: ha támogatják őket a tagok, akkor beszállnak a kampányba Orbán Viktor és a bevándorlásellenes Fidesz ellen, és a Soros György számára megfelelő jelölteket támogatják majd. Az eredmény látható volt, ezután jelentek meg először a hirdetések. 4 nappal a választások előtt pedig ismét támadásba lendültek: most kör e-mailben és a Facebookon népszerűsítik azt az oldalt, amely a kormánypárti indulóval szemben Soros jelöltjeit mutatja be a választókörzetekben Azt írják: bár a választásig már csak pár nap van hátra, de most egy hihetetlen lehetőségük akadt, hogy felvegyék a harcot. Egy fővárosi kezdeményezést karoltak fel, amely szerintük alapjaiban rengeti meg az Orbán-rendszert. Egy állítólagos magánszemély indított el egy honlapot, amely megmutatja, hogy a koordinált szavazással hogyan lehet megbuktatni a kormányt. Az Avaaz azzal kampányol, hogy a cél: a Fidesz-többség megakadályozása, és ahogy fogalmaznak: „a kezükben a lehetőség, hogy országos szinten is megismételjék a Fidesz hódmezővásárhelyi vereségét.”

A liberalizmust nyíltan vállaló politikai aktivistahálózatot kezdetektől fogva Soros György pénzeli. 2006-ban indulásként 150 ezer dollárt juttatott nekik a Nyílt Társadalom Alapítvány, 2009-ben pedig már 300 ezret kaptak egy másik Soros-szervezettől. A „klikkmozgalom” külföldön már jól ismert, 194 országban van jelen, és egyes információk szerint 46 millió tagja van. Az Avaaz mindig a bevándorlásellenes erők ellen kampányol. A francia elnökválasztásnál például büszkén vállalták, hogy sikerrel befolyásolták a voksolás kimenetelét, legutóbb pedig az olasz választásba akartak beavatkozni, saját megfogalmazásuk szerint a „szívüket is kitették”, hogy megállítsák a „szélsőjobb” győzelmét. A technikájuk pedig, hogy a választási törvényt megkerülve, úgynevezett „harmadik személyként” szállnak be a kampányba, így ellenőrizetlenül, rengeteg pénzt tehetnek bele a mozgósításba, míg egy hivatalos jelöltnek erre csak korlátozott lehetősége van.

Forrás: Origo

