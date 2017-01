Külföldi sajtó Magyarországról – Osztrák lap a Jobbik irányváltásáról, cseh lap a kormányzati korrupcióról

“A szélsőjobboldalinak tartott Jobbik Magyarország második legnagyobb pártja, és mind ez ideig az egyedüli igazi veszély a Fidesz számára” – olvasható a cikkben. 2018 választási év Magyarországon, és a kormányhoz közeli média fokozatosan “belövi” a fő ellenfelet: Vona Gábor, a Jobbik elnöke meleg, a “liberális” EU-t szolgálja, mingránsokat akar az országba telepíteni és nekik mecseteket építeni. Ezekből az állításokból kevés, ami helytálló, de az az elv érvényesül, hogy “valami megmarad belőlük” – írta.

Kálnoky szerint a Jobbik elnöke támadási felületet adott, mivel “kockázatos manővert” kísérel meg. “Ki akar törni a jobb sarokból, mert rasszistaként számon tartott tiltakozó protesztpártként a Jobbik soha nem fog tudni kormányozni” – olvasható a cikkben.

A szerző megállapítása szerint Vona megpróbálja a pártot a “főáramlatba” manőverezni. “Vona először a Fidesz utánzását kísérelte meg abban a reményben, hogy a kormánypárt valamikor felőrlődik” – olvasható a cikkben.

Kálnoky szerint mindez talán sikerülhetett is volna, ha nem jön a menekültválság, amelyet Orbán “mesterien kihasznált”. A Jobbiknak az új stratégia miatt mérsékeltnek kellett maradnia, így miután a párt tartózkodott attól, hogy a menekültkvóta elutasítását alkotmányba foglalják, Vonát a Fidesz úgy állította be, mint aki nem akarja megvédeni az országot a migránsoktól – írta a szerző, megállapítva, hogy Vona változása új fordulatot vett, nemcsak a Fidesz szavazókat akarja megszólítani, hanem hidat akar építeni a baloldaliak és a liberálisok felé is.

A hat éve tartó egypárti kormányzás Magyarországot Európa egyik legkorruptabb országává tette, s Budapest folyamatosan hátrább kerül a demokrácia szabályainak a betartásában is – írta a Mladá Fronta Dnes című cseh liberális napilap pénteken.

Lubos Palata, a Transparency International – Magyarországon nő a korrupció című írás szerzője emlékeztet: nyáron lesz három éve, hogy Orbán Viktor bejelentette a liberális demokrácia végét. A Transparency International legújabb listája azt mutatja, hogy Magyarországon tavaly újra jelentősen megnőtt a korrupció. “Ezért azt, ami Magyarországon a liberális demokrácia felszámolása közben születik, talán korrupciós demokráciának lehetne nevezni” – állítja a magyar témákkal gyakran foglalkozó szerző.

“Míg a nyugati országokban a korrupció inkább az egyénekhez vagy csoportokhoz köthető, Magyarországon rendszerszintűvé terebélyesedett” – nyilatkozott a lapnak David Ondracka, a Transparency International cseh irodájának vezetője. Ondracka szerint egyértelmű összefüggés van a korrupció szintje és a demokrácia szabályainak betartása között.

Lubos Palata szerint Magyarországon egyre inkább romlik a demokrácia állapota, és egyre nagyobb problémák vannak a demokrácia szabályainak a betartásával. Magyarország közel került ahhoz a határhoz, amelyet túllépve már nem lenne demokratikusnak minősíthető – véli a szerző.

– MTI –

Magyarország az 57. a Transparency International (TI) korrupció érzékelési indexe alapján összeállított világranglistán, a tavalyihoz viszonyítva hét helyet csúszott vissza – mondta Martin József Péter, a TI Magyarország ügyvezető igazgatója a szervezet jelentését bemutatva szerdán Budapesten.

