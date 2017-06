Küldjön hírt – Mesteri figurák fém kupakokból Ózdon

Ez mindenképpen meglepetésként hatott rám. A minap a késő délutáni órákban is ez a látvány fogadott. Most már nem tudtam megállni szó nélkül a dolgot s azt kérdeztem: Mester úr! Minek tudható be ez a tevékenység? – Röviden azt mondhatom, hogy számomra ez egy terápia.

Az egész napon át felgyülemlett stresszt így vezetem le. Feltöltődök és még szórakoztat is ez a játékos tevékenység. Már hobbi számomra. Akinek van valamilyen hobbija örömöt,kikapcsolódást talál benne. Ezt már sokan megtapasztalták az életben azért van valamilyen kedvtelésük a hivatásuk, munkájuk mellett – mondta többek között a mester.

– Kerékgyártó Mihály –

