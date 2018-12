Kulcs a mentorálás

A Terplán Zénó Program ösztöndíjjal támogatta szakmai fejlődésüket, hogy ambícióikat helyben, Miskolcon tudják megvalósítani.

A támogatási időszakot lezáró keddi konferencián a fiatalok rövid prezentációkon keresztül mutatták be, hogy milyen vállalásokat tettek a programba kerüléskor, illetve ezekhez képest milyen eredményeket értek el: a beiratkozási kedv növelésével, magyar és külföldi hallgatók beilleszkedésének segítése mentorálással, vagy éppen szakkollégium működtetésével.

A bemutatók után, prof. dr. Torma András, a Miskolci Egyetem rektora elismerően szólt a fiatalokhoz, akik meg­győzték őt, hogy a támogatási összeg jó helyre került. Hozzátette: az intézmény egyik elsőrendű feladata támogatni őket, hogy végső soron a városban alapítsanak családot, itt éljenek és boldoguljanak.

Dr. Deák Csaba kancellár hangsúlyozta, hogy a kétéves program végével látszik, sikeres volt az alapvető elképzelés, a mentoráció működik. A mostani résztvevők nagykövetei lehetnek ennek az eszmeiségnek.

A Miskolci Egyetem egykori oktatója után elnevezett Terplán Zénó Program zárásaként díjazták a kiemelkedő eredményeket. Elismerést vehetett át Forgács Viktória (GÉK), dr. Bodnár István (GÉK), dr. Mikita Viktória (MFK) és Cseh Dávid (MAK).

Fontosak a hallgatók

Kelemen Katalin, a program koordinátora elmondta, hogy a műszaki karokat kívánták erősíteni a kiírással. Egyrészt a fiatal oktatókat önerőből támogatta anyagilag a Miskolci Egyetem, ezzel is elismerve, hogy fontosak számukra. Másik célként a beiskolázás támogatását jelölte meg a koordinátor: a fiatal oktatók a tehetséggondozásba is bevonódtak. Mindemellett a hallgatókat egyénileg is mentorálták, hiszen a lemorzsolódás országos tendencia a felsőoktatási intézményekben.

