Kubica is nálunk köröz kedden

1986-ban rendezték meg az első futamot Mogyoródon, és azóta már felnőtt egy generáció, amely egy megszépült és egy modernebb versenypályájával találkozhat. Bár még lenne mit megújítani, a szervezők mindent megtesznek egy szebb és korszerűbb környezet kialakításáért. A Hungaroring tavaly új aszfaltborítást kapott, és egy nagy beruházásnak számított, hiszen mióta megépült a pálya, csak toldozták-foltozták.

Újdonság a pálya történetében, hogy idén először a Hungaroringen rendezik meg az egyik szezonközi tesztet. A vasárnapi futam után egynapos pihenő következik, kedden és szerdán pedig ismét Forma-1-es autók köröznek majd a pályán. A sok találgatásnak a nagydíj hetében vetett véget a Renault, hiszen hétfőn hivatalosan is bejelentette, hogy Robert Kubica is részt vesz a teszt első napján, augusztus 1-jén, kedden.

Ez remek lehetőség lesz arra, hogy a csapat feltárja a lengyel képességeit egy 2017-es autó volánja mögött, és emellett az is kiderülhet, hogy mekkora az esélye annak, hogy hétéves kihagyás után visszatérjen a Forma-1-be. Kubica Magyarországon ül harmadszor Forma-1-es autóba az idén (bár most már 2017-es modellbe).

Több német

Jó hír számunkra, magyaroknak, hogy ebben az évben nem rendeznek Német Nagydíjat. Egyrészt így több német szurkolóra számíthatunk, másrészt idén ismét a magyar helyszínnel ér véget a szezon első fele, és így innen mennek nyaralni a Forma-1-es résztvevők. Sokan közvetlenül a futam után, mások pedig a tesztelést követően. A jegyeladások várhatóan felülmúlják a tavalyit, és Kubica jelenléte sokat dobhat a keddi tesztelés nézőszámán.

A tény, hogy ezután a verseny után kezdődik idén a nyári szünet, és ez egyfajta mérföldkővé teszi a magyar futamot. Nálunk már lazább, nyáriasabb hangulatban vannak a pilóták és Forma-1-es résztvevők, tudván, hogy hamarosan kipihenhetik a szezon első felének feszített tempóját.

A pályáról

Ami a magyar pályát illeti, azt mindig is nehéznek tartották a csapatok. Monacóhoz hasonlóan itt sem pihenhetnek verseny közben a pilóták. Egyik kanyar a másikba vezet, és mindössze egy egyenes – a célegyenes – található a pályán, amely nem is olyan hosszú. Emiatt fontos a jó fékstabilitás és a kocsi húzása, a kanyarokból kijövet. A Hungaroringen az a csapat a nyerő, amely jó mechanikai tapadással, valamint húzással bíró autóval, és jó fizikai kondícióval rendelkező pilótával áll rajthoz.

Ugyanakkor ez az a pálya, melyet mindenki nagyon kedvel, és ahová mindig szívesen jönnek a pilóták és csapatok. Ennek köze van a kitűnő szervezéshez, a jó hangulathoz és Budapest közelségéhez. Ennek ellenére még mindig azt tartják a magyar pályáról, hogy nehéz rajta előzni.

A Magyar Nagydíjakról általában elmondható, hogy forróságban zajlanak, és ez várhatóan idén sem lesz másképp. Bár van rá esély, hogy zivatarok zavarhatják meg a hétvége eseményeit, de ez még dobhat is a verseny izgalmain. 2014-ben a pályára zúduló hatalmas zivatart követően minden idők legizgalmasabb és legeseménydúsabb Forma-1-es Magyar Nagydíja zajlott le. Tavaly pedig a szombati időmérő edzés során ömlött monszunszerű eső a pályára, és ez egyáltalán nem könnyítette meg a csapatok dolgát.

S hogy mi történt tavaly? A Hamilton-gőzhenger beindult és ötödik győzelmét gyűjtötte be a Hungaroringen. Ez rekord, mivel senki nem nyert nála többször ezen a pályán. A második helyen Nico Rosberg ért célba. Daniel Ricciardónak és a Red Bullnak fekszik a Hungaroring. 2016-ban ismét dobogóra állhatott nálunk a Red Bull pilótája, annak is a harmadik fokára, így ekkor ismét részesei lehettünk az ausztrál híresen széles mosolyának.

A verseny

A Hungaroringen a kanyarok bár lassúak, de stílusuk mégis érdekessé teszi az itteni közlekedést. A pálya néhány részén lehet előzéssel próbálkozni, de nagyon óvatosan kell vezetni. A Hungaroring nagy teszt a pilóták számára. Az aszfaltcsíkon az autók tapadását maximálisra állítják be, és nem lényeges a motor maximális ereje. Fontos arra koncentrálni, hogy jó legyen a tapadás a lassú kanyarokban, és jó legyen a kigyorsítás a kanyarokból.

Az abroncsok is fontos szerepet játszanak a Hungaro­ringen, fontosabbat, mint Monacóban. Az új aszfaltborítás agresszívabb, ami segíti a nagyobb tapadást, és így nagyobb köridőket eredményezhet. A sötét színű aszfalt forró idő esetén nagyon felmelegedhet, és ez hatással lehet majd a gumikopásra, sokkal inkább, mint a régi aszfalt esetén.

A 70 körös Magyar Nagydíj vasárnap 14 órakor veszi kezdetét. A pálya hossza: 4,381 km, a teljes versenytáv 306,630 km. A pályarekordot Michael Schumacher tartja 2004-ből, ideje 1 perc 19,071 másodperc.

Rajongók figyelmébe

A magyar szervezők idén is igyekeznek a nézők kedvében járni. Ebben az évben egy különleges rajongói zónát rendeznek be a gold tribün felett, ahol kerékcsere- és szimulátorverseny is lesz, a szombati időmérőt követően pedig az ott felállított színpadon a pilóták nyilatkoznak majd a helyi közönségnek és kérdéseket is lehet majd feltenni nekik. Ez is része a Liberty Media azon törekvésének, hogy közelebb hozza a Forma-1-et a rajongóihoz, ami bizonyára nagy örömet okoz majd a kilátogatóknak.

