Krimibe illő „tekes” akció Miskolc belvárosában

Aki épp ebédelni készült, vagy onnan sietett vissza munkahelyére, vagy éppen ügyeit intézte a kormányablaknál, az szemtanúja lehetett, miként is zajlik élő egyenesben a kommandó akció. Miskolc belvárosában, a Dayka Gábor utca és a Kis-Hunyad utca kereszteződésének közelében szemvillanás alatt fekete ruhás kommandósok – feltehetően a TEK-ként ismert Terrorelhárító Központ munkatársai – vettek körül egy fekete Audit.

Az arra járók közül néhányan egy szőke hajú hölgyet láttak a kommandósok gyűrűjében, mások azt is látni vélték, hogy – krimikből ismert módon – több embert is a földre fektettek, aztán el is szállították őket.

Munkásnak álcázták magukat?

Egyik járókelő azt látta, hogy munkásruhában voltak eredetileg a kommandósok és, amikor kezdődött az akció, villámgyorsan „vedlettek át” fegyveres kommandóssá.

Miért volt az akció?

Megkérdeztük a rendőrség megyei sajtóirodáját, de nem tudtak az akcióról, a TEK sajtóosztályától sem kaptunk még választ az akcióval kapcsolatos kérdésünkre.

ÉM-SZB

