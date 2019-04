Kreatív ajándék szülinapra!

Szülinapi újság!

Ez egy remek alkalom, hogy meglepd az ünnepeltet egy személyes újsággal, amit a születésnapján megjelent lapokból vágnak össze és készítenek el tökéletesen élethűre. Ha van kéznél, tetethetsz bele akár csecsemőkori képet is, hogy még személyre szólóbb legyen.

Ezt úgy kell elképzelni, hogy az aznap megjelent újságokat digitalizálják, majd pedig abból összeállítanak egy olyan újságot, ami tartalmazza a legfontosabb híreket, de a főoldalon hozza le az igazi szenzációt, miszerint megszületett aznap az újság leendő tulajdonosa. A hírhez egy saját fénykép, vagy akár egy korabeli grafika is kerülhet.

Mindezek az újságok megrendelhetőek többféle kiadásban. Mindegyik A/3-as méretű, de oldalszámtól függően változik az ára. Egy 12 oldalas újságot már 12.490 forinttól is megkaphatunk, míg egy 16 oldalas csak 14.490 Ft. Sőt, az igényesebbek választhatják az egészet bőr kötésben, 12 oldallal, ami pedig mindössze 20.490 forint.

Sőt, ha 1-2 nap van a szülinapig, akkor nincs más hátra, mint S.O.S-ben megrendelni a kívánt újságot, és akár néhány órán belül vagy másnap átvehető a szulinapiujsag.hu oldal személyes átvételi pontján, a 9. kerületben.

Az ajándékot többféle módon lehet átadni attól függően, hogy mi az, amit az ünnepelt legjobban kedvel. Ez lehet a hagyományos, sima újság, ami bár megegyezik az eredetivel, de méretben meglehetősen nagyobb. Ha némi védelmet szeretnénk az ajándékunknak, akkor remek választás a merített hengeres átadási mód. Ebben az esetben egy merített papírral fedett hengerben adhatjuk át az ajándékot. Tartós és strapabíró.

A merített mappának is ugyanaz a funkciója, mint az előbbinek, csak itt nem kell hajtani, sem pedig tekerni, így tökéletesen sima marad az újság. A korabeli újságlapozó még korhűbbé teszi az amúgy is stílusos ajándékot, így okozva sokáig örömet az ünnepeltnek. Igényesen fából és rattanból készítik kézzel a lapozót, így még egyedi is lesz.

Amennyiben fali dekorációt készíttetnénk az újságból, akkor érdemesebb egyedi újság címlapot választani egy keretben. Ezt akár otthon, de még az iroda falán is kellemes élmény lesz viszontlátni. A színes bőrkötésről pedig már ejtettünk szót, tökéletes védelem az újságnak.

Az újságot átvehetjük személyesen, kérhetjük a szállítást postán keresztül, vagy akár küldethetjük közvetlenül az ünnepeltnek is. Az egészet kifizethetjük bankkártyával, banki átutalással, de akár a helyszínen és a futártól való átvételkor készpénzben is.

